Corps électoral : à quelles perturbations s'attendre lundi 13 mai en Nouvelle-Calédonie ?

Le sujet brûlant du corps électoral plane sur le quotidien des Calédoniens. L'Assemblée nationale s'apprête à examiner, puis à voter, le projet de loi constitutionnelle qui vise à l'élargir. Les opposants à cette réforme ont annoncé leur intention de se faire entendre haut et fort sur le terrain. Des organisations de rouleurs se mobilisent aussi ce lundi. À quoi s'attendre ? Éléments de réponse.

À quoi va ressembler ce lundi 13 mai ? Une journée de galère se profile, voire plusieurs. La mouvance indépendantiste dénonce l'ouverture du corps électoral, telle qu'elle est proposée dans la réforme constitutionnelle portée par l'État. À travers la CCAT, la Cellule de coordination des actions de terrain, des manifestants montrent leur opposition depuis plusieurs jours. Et ils comptent encore le faire, haut et fort, alors que le texte passe devant les députés à l'Assemblée nationale - ce lundi à partir de 16 heures, heure de Paris, pour l'examen en séance publique et mardi, pour le vote solennel.

Avis de perturbations sur les routes

Difficile de prédire de façon précise les conséquences que l'appel à mobilisation de la CCAT aura ce lundi 13 mai en Calédonie. Mais on peut s'en faire une idée au vu des derniers jours, des militants qui ont pris position à travers le pays ou des annonces sur les réseaux sociaux. Il faut s'attendre, pour le moins, à des piquets à travers toute la Calédonie, avec force banderoles et drapeaux, et à des barrages plus ou moins filtrants. Il y en a eus quelques-uns ce week-end, à Kaala-Gomen, Koumac ou encore Pouébo, sur la route de Yaté à l'embranchement vers la Madeleine et l'usine du Sud, ou encore de façon ponctuelle au Mont-Dore à La Conception.

À Koné, il est question d'une "marche citoyenne" lundi matin, entre l'aire de repos de Foué et la subdivision. À Thio, d'une "marche pacifique" dans le village… Sans doute la CCAT sera-t-elle présente boulevard Vauban, où le Congrès doit examiner la proposition de résolution déposée par les groupes indépendantistes pour demander le retrait du projet de loi constitutionnelle. Mobilisation probable, également, devant le tribunal, pour la comparution de sept manifestants interpellés jeudi, suite à une action près de la SLN à Nouméa.

L'aérodrome de Lifou fermé, annonce le district coutumier

Le 12 mai 2024, avant la fermeture de l'aérodrome à Lifou, certains passagers essayaient de trouver de la place pour partir plus tôt, notamment pour ne pas rater une correspondance aérienne. • ©René Molé / NC la 1ère

Avis de perturbations, aussi, sur la desserte aérienne des îles. Et pour cause : "L'aérodrome de Wanaham sera fermé le lundi 13 mai pour tous les vols commerciaux et privés", annonce un communiqué daté de samedi et signé par le grand chef du Wetr, Jean-Baptiste Ukeinessö Sihaze. L'infrastructure est située dans ce district coutumier. Il est précisé que la décision ne concerne pas les avions affrétés pour évacuation sanitaire. Et que "cette position est unilatérale en solidarité aux mobilisations pays contre le dégel du corps électoral". Le grand chef considère notamment que l'Etat "outrepasse ses prérogatives" et que le projet de loi "représente un risque majeur pour le peuple kanak".

La mairie de Lifou fermée aussi, sauf pour se marier

À Lifou toujours, la CCAT a prévu de manifester ce lundi matin devant les institutions de Wé : mairie, province et subdivision. Une marche est également prévue. Le maire Neko Hnepeune a fait savoir que les services municipaux seront fermés toute la journée. Mais les mariages prévus ce jour seront assurés.

Par ailleurs, une portion de RT2 sera fermée de 8 heures à 16 heures, avec déviation.

Plusieurs services suspendus à Ponérihouen

Dans la série des communiqués diffusés par les mairies, celle de Ponérihouen annonce que le transport scolaire ne sera pas assuré, ni pour les internes ce dimanche après-midi, ni pour les élèves demi-pensionnaires ce lundi. Pas de service de repas des écoles publiques communales. Par ailleurs, les services municipaux seront fermés lundi et mardi. Et cela "en raison des actions de terrain de la cellule de coordination".

Préavis de grève par l'USTKE

L'USTKE, qui fait partie de la CCAT, a notamment déposé un préavis de grève de sa fédération "transports terrestres aériens et hôtellerie". Une grève de vingt-quatre heures, valable à partir de minuit, dans la nuit de dimanche à lundi, et reconductible. L’aéroport de Tontouta et le port autonome de Nouméa, c'est-à-dire les portes d'entrée en Calédonie, sont concernés. Pour le syndicat indépendantiste, la réforme constitutionnelle pour le dégel du corps électoral aura "des conséquences très néfastes sur l'emploi local et le rééquilibrage". La loi sur la protection de l’emploi local de 2010 réserve certains emplois aux seuls citoyens, c’est-à-dire aux personnes pouvant voter aux provinciales. Or, "les statistiques montrent que les inégalités sont claires", estime l’USTKE en citant des chiffres de l'Isee.

Une autre mobilisation, chez les rouleurs

Le syndicat des rouleurs et du BTP, le syndicat des rouleurs pays et le collectif Cinq janvier se mobilisent également ce lundi, à partir de 5 heures du matin, à Nouméa. Une journée de "mobilisation statique" près du port autonome, mais pas de blocage, assurent-ils. Là, ce n’est pas le dégel du corps électoral qui motive la démarche, mais les discussions en cours au gouvernement sur la relance de l’économie calédonienne. Les rouleurs souhaitent notamment que leurs tarifs de transport soient réévalués au plus vite. De façon plus globale, ils entendent alerter sur les difficultés rencontrées par le secteur dans le contexte de crise économique.