Crise en Nouvelle-Calédonie : commerces, transport aérien, routes ... Retrouvez les informations pratiques du mardi 4 juin

Aircal annonce une reprise mercredi tandis que AirCalin détaille les mesures de report des billes d'avion. La ville de Nouméa continue un service de collecte des ordures ménagères normal. De plus en plus de commerces sont rouverts à Nouméa. Retrouvez ici les différentes informations pratiques. Un récapitulatif mis à jour tout au long de ce mardi 4 juin.

En ce deuxième jour de vacances scolaires, les stations-service sont mieux achalandées. Les commerces sont de plus en plus nombreux à rouvrir et les routes plus accessibles. NC La 1ère fait le point tout au long de la journée avec les informations pratiques du lundi 3 juin.

Routes

Les stations-service

Les ordures ménagères

La ville de Nouméa reprend ses collectes d'ordures ménagères normalement. Voici le détail quartier par quartier.

Dumbéa

À Dumbéa, les bennes de collecte provisoire restent en place.

Mont-Dore

Secteur Nord

La ville poursuit la reprise progressive du service normal de collecte en porte-à-porte des ordures ménagères selon le planning suivant :



Robinson : mercredi 05 juin 2024 ;

Boulari, Saint-Michel : jeudi 06 juin 2024.

Seuls les bacs rouges pour les ordures ménagères seront ramassés. La collecte sera réalisée sous réserve que les camions de ramassage puissent accéder aux différentes rues sans blocage et en toute sécurité.

La situation sur certains axes routiers de ce secteur étant encore compliquée, la ville va, de nouveau, mettre en place des bennes d’apport volontaire de déchets ménagers strictement réservées aux dépôts des habitants du quartier :

La Conception : mardi 04 juin 2024, de 9H00 à 12H00, à la mise à l’eau de La Conception.

Pour faciliter ces opérations de collecte, la ville en appelle au civisme de chacun :

1. Dépôts d’ordures ménagères uniquement.

2. Pas de déchets verts ou encombrants.

Secteur Sud



Quartiers concernés : La Coulée - Vallon-Dore – Mont-Dore Sud – Plum – Mouirange

Bennes provisoires

La Ville a mis en place des bennes d’apport volontaire de déchets ménagers sur les lieux suivants :

Terre-plein de l’entrée du lotissement Schohn à La Coulée,

Parking de la mise à l’eau des Piroguiers à Plum.

Une fois pleines, les bennes sont évacuées, vidées et remises sur place jusqu’au lendemain.

Lorsqu’elles sont absentes, ne laissez pas de déchets sur place afin de limiter les risques sanitaires.



La déchèterie de la Coulée a réouvert ses portes depuis le vendredi 31 mai 2024, de 8H00 à 11H00, et dorénavant, tous les jours, du lundi au vendredi sur les mêmes horaires (hors week-end). Dépôts d’ordures ménagères alimentaires uniquement.

La capacité de stockage du site étant limitée, nous vous rappelons de bien vouloir conserver, pour l’instant, les déchets qui ne présentent pas de risques sanitaires.

Ce dispositif sera maintenu, dans la limite de l’espace de stockage disponible de la déchèterie.

La Ville du Mont-Dore envisage une reprise progressive du service normal de collecte en porte-à-porte des ordures ménagères selon le planning suivant :



Mont-Dore Sud : mardi 04 juin 2024

Plum, Mouirange : mercredi 05 juin 2024

La Coulée : jeudi 06 juin 2024.

Seuls les bacs rouges pour les ordures ménagères seront ramassés. La collecte sera réalisée sous réserve que les camions de ramassage puissent accéder aux différentes rues sans blocage et en toute sécurité.

La Foa

Collecte jeudi sur l'ensemble du secteur de La Foa. Déchèterie fermée.

Le couvre-feu

Il reste en vigueur, pour toute la Nouvelle-Calédonie, de 18 heures à 6 heures, jusqu'au 10 juin.

Le transport aérien

Air Calin donne ses instructions sur la page Facebook pour ceux qui souhaitent annuler ou reporter leur billet.

Air Calédonie reprend ses vols mercredi 5 juin. Le détail à lire ici : AirCal reprend ses vols avec une rotation par jour et par île.

Le transport maritime

Le Betico reprend peu à peu ses rotations commerciales :





- Mardi 4 juin, de Lifou et Maré vers Nouméa.

Attention, les horaires de convocation, de départ et d'arrivée ont été définis suivant le couvre-feu. Et ce ne sont plus des voyages de rapatriement, vous devez acheter votre billet (infos ici).

Mont-Dore

Bus

Toujours pas de cars du réseau Tanéo, à Nouméa et dans le Grand Nouméa.

Et toujours pas de desserte par les bus du réseau Raï, en Brousse. Mais à Lifou, le service a repris ce jeudi, avec des horaires ajustés pour respecter le couvre-feu.

Les commerces

Dumbéa

À noter que le Dumbéa mall est ouvert aujourd'hui.

La Foa

La commune de La Foa organise son marché le mardi 4 juin, le jeudi 6 juin et le samedi 8 juin.

Les services municipaux et para-municipaux

Nouméa

La mairie s'organise alors que les locaux de la caisse des écoles ont été incendiés. Des mesures exceptionnelles sont mises en place pour les facturations et les paiements, article à lire ici.

Dumbéa

Ouverture de l'hôtel de ville ce mardi 4 juin, jusqu'à 14 heures, uniquement pour les déclarations de naissance et de décès.

La Foa

Mairie ouverte de 8h à 16h. La médiathèque est ouverte de 8h à 11H30 et de 13h à 16h.

Aide au logement

Le FSH accueille à nouveau dans son agence de Nouméa située au 1 rue de la Somme à compter de ce mardi 4 juin entre 8h30 et 14H30 et de 8h30 à 12h00 pour les personnes concernées par les services de l'aide au logement.

L'agence de Koné est également ouverte sur ces mêmes créneaux, en revanche, celles de Nouré et Mozart situées à Dumbéa ne sont plus opérationnelles.

L'eau

Côté Calédonienne des eaux, les agences clientèle de Nouméa, Dumbéa, le Mont-Dore, Païta et Boulouparis sont pour l'instant fermées.



L’agence de La Foa accueille le public le mardi et le jeudi, de 7h30 à 11h30.



Le délai de règlement de la dernière facture CDE arrivée à échéance, avant la réouverture des agences clientèle, est reporté au 10 juin.



Des solutions seront proposées au cas par cas pour les particuliers comme pour les professionnels, assure la Calédonienne des eaux. Centre d’appel au 05 01 25. "Toutefois, nous vous invitons à faire vos démarches et vos paiements sur l’agence en ligne ou sur notre site."

La santé

Le gouvernement a mis en place une cartographie qui recense les structures de santé ouvertes.

une cartographie qui recense les structures de santé ouvertes.

À Nouméa, les urgences de la clinique Kuindo-Magnin sont ouvertes de 8 heures à 16 heures, avec une régulation par le Samu pour les patients nécessitant une hospitalisation dans une spécialité où la continuité médicale ne peut pas être assurée. Les visites aux patients sont de nouveau autorisées.





À Dumbéa, le Médipôle demande aux Calédoniens de ne pas s'y rendre sauf en "cas d'urgence ou de rendez-vous confirmé". Les consultations et prises en charge restent suspendues. Les visites demeurent interdites, "sauf avis médical".

Le CMS de Belep est fermé du lundi 3 juin au dimanche 9 juin inclus. Le numéro à contacter est le 47 75 80 pour tout complément d'information.

La liste des pharmacies ouvertes est accessible via la page Facebook du syndicat des pharmaciens.

Banques

L'OPT

L'OPT informe que l'agence principale de Nouméa ainsi que les agences de Boulouparis, Bourail, Houaïlou, Kouaoua, La Foa, Pouembout, Poya, Thio, Belep, Hienghène, Kaala-Gomen, Koné, Koumac, Ouégoa, Poindimié, Poum, Voh, Ile des Pins, Lifou, Mare-Tadine et La Roche, Ouvéa-Fayaoué sont ouvertes.

Report

Le Festival du cinéma de La Foa ne se tiendra pas du 28 juin au 7 juillet 2024 pour sa 26e édition.