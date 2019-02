[MàJ 17h00] La dépression Oma a commencé sa descente vers la Nouvelle-Calédonie, l'alerte 2 déclenchée à 11 h sur l'extrême Nord

[MISE A JOUR LUNDI 17H00]

Oma se situe à environ 200 km au nord de Bélep et génère des vents de l'ordre de 100 km/h, avec des rafales à 130 km/h près de son centre. Selon les dernières observations des prévisionnistes ce lundi après-midi, Oma se dirige à une vitesse de 20 km/h vers le sud-sud-ouest au large de Bélep.

• Bélep et Poingam : en début d'après-midi, des rafales à 110 km/h et des cumuls de 30 mm de pluie en 3 heures ont été enregistrés. Le temps continue de se dégrader. Une forte houle de 6 à 8 mètres est à craindre avec un risque de submersion au niveau des côtes. Les plus fortes rafales atteindront 150 à 170 km/h en seconde partie de nuit et mardi matin.

• Moitié Nord de la Grande Terre et à Ouvéa : des vents forts sont attendus cette nuit et demain matin avec des pointes pouvant atteindre 140 à 150 km/h.

• Sur la côte Est : les rafales pourraient dépasser les 100 km/h. "Un phénomène important et violent qui semble se renforcer" explique Jean-Yves Choplin, prévisionniste à Météo France NC. Les pluies vont également s'amplifier dans la nuit.

• Sur le reste du territoire : la partie Sud sera épargnée par Oma. Des vents de 80 km/h seront toutefois observés dans certaines zones. Prudence !

[MISE A JOUR LUNDI 12H00]

Rafales et fortes pluies

© Météo France NC

© Marguerite Poigoune

Alerte 2 à partir de 11 h sur l’extrême Nord et le Nord de la côte Est

© Windy.com

NC la 1ère mobilisée

Rappel des consignes

© DSCGR

© DSCGR

La dépression tropicale forte OMA se trouve actuellement à environ 300 km au nord de Bélep. Elle pourrait encore se renforcer au stade de cyclone tropical au moment de passer Bélep probablement dans la journée de demain mardi.: les vents pourraient atteindre 150 à 170 km/h dans le courant de la nuit et demain matin.: les rafales pourraient dépasser les 100 km/h notamment sur la côte Est. Sur la côte Ouest, plus abritée, il n'est pas exclu selon les prévisionnistes que les vents soient également très forts.: si le temps s'améliore dans le Sud, de fortes précipitations sont attendues sur la côte Est. A Nouméa, l'intensité des vents pourraient atteindre 70 à 80km/h.La dépression tropicale forte Oma s’est légèrement affaibli pendant la nuit. Elle a commencé à se décaler vers le Sud en cours de nuit et se situe actuellement à environ. L’extrême Nord commence à sentir quelques bonnes rafales de vent et de fortes pluies avec des orages qui circulent.« Le vent va se renforcer progressivement dans la journée mais ce n’est vraiment quequ’on notera un renforcement très net du vent, notamment sur l’extrême Nord.. » expliquait ce matin Julien Leduc, prévisionniste à Météo France NC« Sur le Nord de la côte Est, il faut s’attendre également à du vent marqué, mais un peu moins fort et des pluies qui vont s’intensifier progressivement. Ces fortes pluies pourraient durer longtemps sur l’extrême Nord, sur le Nord de la côte Est et qui pourraient déborder sur le Nord-Ouest. »Ce dimanche à Poindimié, on notait déjà une mer très forte comme le montrent ces images prises par un internaute.Le service du bac de la Ouaième a été interrompu dès ce dimanche, jusqu'à nouvel ordre.Le vent souffle aussi déjà sur Hienghène ce lundi matin.La prudence est donc plus que jamais de mise, notamment en raison des risques d’inondation.étaient placées en alerte 1.La sécurité civile déclenche pour ces sept communes l’alerte 2 à compter de 11 h ce lundi avec un arrêt progressif de l’activité dès 9 h.Rappelons que la rentrée scolaire a été repoussée à mercredi en Province Nord du fait de l’arrivée attendue d’Oma. 12 000 élèves devront encore attendre avant de retrouver leurs salles de classe.A noter que le reste de la Nouvelle-Calédonie reste en pré-alerte cyclonique.La population est appelée à se tenir au courant de l’évolution du phénomène, via le site de Météo France NC , celui de la sécurité civile et bien sûr avec NC la 1ère. A noter que la radio a mis en place des flashs toutes les heures depuis 9 h ce lundi pour vous permettre de suivre la dépression Oma.N’hésitez pas aussi à nous envoyer des photos et vidéos en message privé sur notre page Facebook au fur et à mesure de la progression de la dépression.EnEn