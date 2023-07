Emmanuel Macron renforce les liens entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la Nouvelle-Calédonie

Lors de sa visite en Papuasie-Nouvelle-Guinée, vendredi, Emmanuel Macron a confirmé la tenue de la réunion annuelle des ministres de la Défense du Pacifique Sud en Nouvelle-Calédonie, en décembre. Il a également annoncé un accord de développement des énergies renouvelables impliquant des acteurs calédoniens.

Mathieu Ruiz-Barraud et Cécile Rubichon •

Après la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu, Emmanuel Macron était en Papouasie-Nouvelle-Guinée, vendredi. Il y a confirmé que la prochaine réunion annuelle des ministres de la Défense du Pacifique Sud sera organisée en Nouvelle-Calédonie, en décembre. Elle illustrera "notre mobilisation, notre volonté de nouer de nouveaux partenariats" dans la région, a-t-il une fois de plus martelé.

Papous et Calédoniens associés

Autre annonce faite à Port Moresby : la signature d’un accord de coopération entre la France et la Papouasie - Nouvelle-Guinée concernant le "verdissement de l’économie papoue". Un partenariat bilatéral à dimension régionale puisque “la Nouvelle-Calédonie, faisant de la France une nation du Pacifique et de la Mélanésie", sera associée, a souligné le chef de l'Etat. Des acteurs papous et calédoniens travailleront ensemble au développement des énergies renouvelables.

Plus tôt dans la journée de vendredi, Emmanuel Macron s'était rendu dans la forêt du parc national de Varirata. Il avait proclamé la signature d'un nouveau type de contrat permettant de rémunérer un pays en échange de mesures de protection des forêts primaires, hauts lieux de la biodiversité.