INFORMATIONS PRATIQUES. Des routes impraticables à certains endroits ce mardi matin, une école en feu à Païta, la commune de Sarraméa en proie aux exactions

Encore une nuit agitée, la situation s'est tendue ces derniers jours. Certaines écoles restent fermées et à Païta, une école a brûlé. Les cavistes ne seront plus autorisés à vendre de l'alcool à compter de mardi matin. Tandis que la maison coloniale Lacourt de Fonwahry a brûlé cette nuit. Voici les informations pratiques de NC la 1ère, le mardi 25 juin.

De nouveaux feux cette nuit : à l'école Jean Baptiste Gustin à Païta et à la maison coloniale de Fonhwarhy. Des perturbations importantes, et évolutives, sur certaines routes. Fermés, les établissements scolaires de Dumbéa, de Païta et de plusieurs communes en Brousse. À Nouméa, certaines écoles ont repris, d'autres non. Le pont aérien entre l'aérodrome de Magenta et l'aéroport de Tontouta est maintenu ce mardi. Et les cavistes ne seront plus autorisés à vendre de l'alcool dès ce matin… NC la 1ère liste les informations pratiques de ce mardi 25 juin.





Les routes

Ci-dessous un point route évolutif.

Le pont aérien réactivé

À peine levé, le pont aérien est réactivé entre l'aérodrome de Magenta, à Nouméa, et l'aéroport de Tontouta, à Païta est maintenu pour ce mardi.

Les établissements scolaires qui restent fermés

De nombreux établissements scolaires sont fermés ce mardi, à lire ici.

À Dumbéa

Tous les établissements, du primaire comme du secondaire. En fin de journée, ce lundi, la mairie ajoute que "toutes les écoles primaires publiques de Dumbéa seront fermées jusqu'au mercredi 26 juin inclus en raison des nombreux axes routiers toujours bloqués et non dégagés".



À Païta

Tous les établissements sont fermés. L'école Jean-Baptiste Gustin a brûlé cette nuit. Pour les écoles publiques, c'est également valable jusqu'à mercredi, compris. Les services communaux et la mairie restent fermés.



À Nouméa

L'école Serge Laigle rouvre aujourd'hui.

Le collège de Normandie est ouvert ce mardi matin.

Le collège Tuband, ouvert ce lundi, restera fermé ce mardi.

Et dans le cadre de la rentrée échelonnée, reprise seulement à partir du 1er juillet pour les collèges de Rivière-Salée et Kaméré.

Au Mont-Dore

La province Sud a signalé ce lundi midi que cinq écoles publiques sont ouvertes.

Pour des raisons de sécurité et de logistique, le collège de Plum et le lycée public du Mont-Dore étaient déjà fermés jusqu’à nouvel ordre.

À Boulouparis

Pour ce mardi, les informations sont à venir mais lundi, les écoles étaient fermées "jusqu'à nouvel ordre". La déchèterie est également fermée.

À Sarraméa et Farino

Ce mardi, les écoles et la mairie de Sarraméa restent fermées. L'accès par le bas de Sarraméa est coupé par un barrage. La maison coloniale Lacourt de Fonwahry est partie en fumée cette nuit.

À La Foa et Moindou

À Thio

Les écoles de Thio sont fermées jusqu’à nouvel ordre, signale la mairie.

Pour des raisons de sécurité et de logistique, le collège public de Thio est fermé jusqu’à nouvel ordre.

À Yaté

Écoles fermées, là aussi. Concernant la rentrée échelonnée à l'échelle du pays, le collège de Yaté ne rouvrira pas, jusqu'à nouvel ordre "pour des raisons de sécurité et de logistique".

En province Nord

Dans le Nord, la CASE (Communautés des alliances scolaires et éducatives) de Bwakadra, notamment autour du collège de Baganda à Kaala-Gomen, repousse la rentrée de ses établissements "à une date ultérieure", au lieu de ce 24 juin. "La continuité pédagogique se poursuit jusqu'à nouvel ordre. "

Reprise à partir du 1er juillet seulement pour les collèges de Koné, Koumac et Poya.

Pour des raisons de sécurité et de logistique, les collèges suivants sont fermés jusqu’à nouvel ordre : Poindimié, Canala, Hienghène, Houaïlou et Ouégoa. Même chose pour le lycée Michel-Rocard de Pouembout, le lycée Antoine-Kela de Poindimié et le lycée Augustin-Ty de Touho.



La vente d'alcool interdite même pour les cavistes

Annonce du haut-commissariat ce soir : "En raison d’un nombre important d’émeutiers alcoolisés, l’autorisation exceptionnelle de la vente d’alcool sous conditions par les cavistes est levée à compter du mardi 25 juin à 6 heures."

Le couvre-feu prolongé

Le couvre-feu reste en vigueur, sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Jusqu'au 1er juillet, il est interdit de se déplacer entre 20 heures et 6 heures du matin. Le transport et le port d’arme restent interdits.

Les transports

Air Calédonie

L'aérodrome de Lifou est fermé, après une intrusion sur le tarmac et des dégradations ce week-end, à lire ici.

Les navettes maritimes

Voici les horaires des navettes maritimes entre le Mont-Dore et Nouméa, ce jour



Les bus

Les réseaux Tanéo et du transport scolaire dans l'agglomération nouméenne maintiennent la suspension de leur service. En cause : un important manque de sécurité. Il est question d'une interruption jusqu'à septembre.

Le réseau Raï, non plus, n'a pas repris la circulation de ses bus en Brousse. Ils fonctionnent à Lifou.

Conseils aux dialysés

À cause d'un regain de violences, les centres de dialyse du Grand Nouméa n'ont pas pu ouvrir leurs portes. En attendant, les équipes rappellent à leurs patients les bons comportements à adopter, à lire ici.

Les autres services

À Dumbéa

La mairie de Dumbéa informe sa population "qu’en raison du blocage de nombreux axes routiers et face à l’incapacité de l’État à assurer la sécurité sur la commune, l’hôtel de ville, la mairie du nord, l’ensemble des structures municipales ainsi que les écoles, les collèges et le lycée resteront fermés ce lundi 24 juin."

Les aides

La plate-forme www.urgence-eco.nc réunit les mesures d'aides.

