INFORMATIONS PRATIQUES. La SIC tient une permanence à Dumbéa-sur-mer, les Francofolies NC sont annulées

L'organisateur des Francofolies de Nouvelle-Calédonie annonce leur annulation. Le bailleur SIC propose à ses locataires de Dumbéa une permanence délocalisée ce mardi, de 9 heures à 13 heures, à la maison de quartier de Dumbéa-sur-mer. Le couvre-feu est passé de 22 heures à 5 heures du matin. Et un vol supplémentaire dessert Wallis lundi 2 août. Ce sont les informations pratiques du mardi 30 juillet.

Les Francofolies annulées

Encore une annulation d'événement et quel événement... L'édition 2024 des Francofolies de Nouvelle-Calédonie n'aura pas lieu, annonce ce matin l'organisateur Musical productions. Elle devait se tenir les 20 et 21 septembre, à Nouméa, au centre culturel Tjibaou, avec les artistes Zaho de Sagazan, Deluxe, Skip The Use, Josman et Tiken Jah Fakoly. L'an dernier déjà, la fête n'a pas pu se faire, cette fois pour des raisons météo.

Sur les routes

La SIC à la rencontre de ses locataires à Dumbéa-sur-mer

Le bailleur SIC lance des permanences de proximité à Dumbéa, pour s'adapter à la crise et à la fermeture, notamment, de son agence située à Saint-Quentin. La première a lieu à la maison de quartier de Dumbéa-sur-mer (85, avenue des Télégraphes) ce mardi, de 9 heures à 13 heures.

Le couvre-feu retardé d'une heure

Toujours un couvre-feu en vigueur sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie mais depuis lundi soir, il entre en vigueur à 22 heures, et non plus 21 heures, pour durer jusqu'à 5 heures. Il est par ailleurs prolongé jusqu'au matin du lundi 5 août. La vente d'alcool dans les commerces reste interdite. Tout comme "le port, le transport et l'utilisation d'armes à feu et de munitions, sans motif légitime, ainsi que d'objets pouvant constituer une arme".

Le transport

Des vols en plus avec Wallis

La compagnie Aircalin a mis en place une fréquence supplémentaire entre la Calédonie et Wallis, durant trois lundis. La dernière est programmée lundi 2 août. Des vols en partie soutenus par l'Etat qui "visent à répondre à la demande de déplacements des populations pendant cette période de faible demande", souligne la compagnie dans un communiqué. "Ils permettent également de maintenir la continuité territoriale entre Nouméa et Wallis, alors que le remplissage de ces vols aurait été insuffisant pour qu’Aircalin programme ces vols réguliers."

Des navettes à l'aéroport

Les passagers qui arrivent de nuit à l'aéroport international sont "invités à regagner Nouméa" par les services de navettes conventionnées de la CCI "avec ou sans réservation". Elles attendent à la sortie de l’aérogare. Sont concernés les vols suivants :

-mardi 30 juillet à 22h30, SB 741 en provenance de Singapour ;

-mercredi 31 juillet à 18h35, SB 631 en provenance de Papeete ;

-jeudi 1er août à 22h30, SB 741 en provenance de Singapour ;

-vendredi 2 août à 21 heures, SB 141 en provenance de Sydney ;

-vendredi 2 août à 21h10, SB 231 en provenance de Port-Vila ;

-samedi 3 août à 18h35, SB 341 en provenance de Wallis SB341.

Des navettes maritimes avec le Mont-Dore

Le dispositif exceptionnel de navettes maritimes entre le Mont-Dore et Nouméa se poursuit cette semaine, avec l'impossibilité de circuler sur la route provinciale dans la traversée de Saint-Louis. Mary D princess, Coral palms et taxiboats, les horaires indicatifs sont à retrouver ici.

