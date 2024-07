INFORMATIONS PRATIQUES. Les médiathèques de Dumbéa et Païta accueillent de nouveau du public et deux écoles de Nouméa rouvrent

Deux mois après le début des émeutes en Nouvelle-Calédonie, de nouveaux établissements rouvrent, notamment à Nouméa. Les médiathèques de Dumbéa et Païta accueillent du public et le Betico modifie ses horaires jusqu'à fin juillet. Ce sont les informations pratiques de NC la 1ère de ce mardi 16 juillet.

Bonne nouvelle, les accès aux médiathèques de Dumbéa et Païta sont de nouveau possibles. Certains établissements scolaires ont rouvert lundi et la mairie de Nouméa a annoncé que les écoles Guy-Champmoreau et Céline-Teyssandier de Laubarède reprennent le mercredi 17 juillet, dans des établissements différents. Côté transport, le Betico modifie ses horaires de rotation. Voici les informations pratiques du mardi 16 juillet.

Services para-municipaux

Les médiathèques de Dumbéa et Païta rouvrent leurs portes.

Païta

C'est ce mardi que la médiathèque ouvre aux horaires suivants :

Mardi : 14:00 - 17:00

Mercredi : 09:00 - 17:00

Jeudi : 14:00 - 17:00

Vendredi : 14:00 - 17:00

Samedi : 10:00 - 17:00

Dimanche : Fermé

Dumbéa

À partir de cette semaine, la médiathèque ouvre ses portes au public : mardi, mercredi et vendredi de 13h à 16h30 et samedi de 12h à 16h.

Province Nord

Une antenne de la Province Nord est ouverte à Nouméa.

Les transports

Les îles

Le Betico modifie ses rotations pour les semaines à venir.

La liste des vols internationaux maintenus

Air Calédonie international détaille la liste des rotations assurées jusqu'au 21 juillet (détails à consulter ici). La compagnie donne aussi ses perspectives jusqu'au 26 octobre, avec de très nombreux changements.

Air Calédonie reprend le fret

La compagnie aérienne domestique a repris progressivement le transport de fret depuis le 10 juillet "pour l'ensemble de ses destinations, avec des horaires adaptés" :

– au comptoir fret de l'aéroport de Magenta, du lundi au samedi, de 7 heures à 12h30.

– aux comptoirs fret des différentes escales, du lundi au dimanche, uniquement aux heures des vols.

L'accès à l'aérodrome de Magenta reste sous le contrôle des autorités et l'accès en voiture est par conséquent très limité. Les clients arrivant à pied pourront accéder au comptoir fret directement avec leur colis.

• L'offre de navettes maritimes, à Nouméa

Depuis mercredi dernier, des navettes sont proposées pour desservir par la mer les presqu'îles de Nouméa, du lundi au vendredi.

Deux lignes distinctes partiront du Port Moselle :



Ligne 1 : direction Numbo

Ligne 2 : direction Nouville et 1881 (près de l'université)

C'est un projet pilote, annoncé du 10 juillet au 8 octobre pour "tester l'intérêt et les besoins des usagers sur ces nouveaux trajets maritimes".

Comment faire ? Les réservations se prennent en ligne ici. Le voyage coûte 200 francs sur la ligne 1 (Numbo) et 100 francs sur la ligne 2 (Nouville). Informations au 50 28 38. Horaires ci-dessous.

• Toujours des navettes maritimes entre le Vallon-Dore et Nouméa

Au Mont-Dore, un dispositif de navettes maritimes d'urgence est toujours déployé par la province Sud en lien avec le SMTU et la mairie. Il transporte les passagers entre le Vallon-Dore, la Moselle et Boulari. Navires gratuits pour les personnes prioritaires, coût de 500 francs l'aller pour les autres : le mode de fonctionnement est expliqué ici.

À Port-Boulari, le point d'accostage a été déplacé vers le ponton B.

• Des travaux menés dans la nuit sur le wharf du Vallon-Dore





Une intervention sous-marine est prévue dans la nuit de lundi 15 à mardi 16 juillet pour renforcer la structure d'appontement du Marie D afin de faciliter la manœuvre dans des conditions météo normales à moyennes. Le Mary D, 132 places, va s'ajouter au dispositif avec le Coral Palm et ses 96 places et la dizaine de navettes de 12 places déjà à l'œuvre.

Les établissements scolaires fermés ou ouverts

Plusieurs écoles, collèges et lycées rouvrent, ce lundi.

DANS LE PRIMAIRE

À Nouméa

La ville de Nouméa informe les parents d’élèves des écoles Guy-Champmoreau et Céline-Teyssandier de Laubarède de la reprise de l’enseignement à partir du mercredi 17 juillet dans des établissements différents :

Les élèves scolarisés à l’école Guy-Champoreau (Tuband) seront accueillis à l’école Éloi-Franc (10 rue Pierre-Sauvan, Anse-Vata).

Les élèves scolarisés à l’école Céline-Teyssandier de Laubarède (Vallée-du-Tir) seront accueillis à l’école Le Petit-Poucet (29 route des Deux Vallées, Vallée-du-Tir)

Le service de cantine sera assuré normalement. La garderie du matin et du soir sera également proposée, aux horaires aménagés suivants : de 6h45 à 7h30 et de 15h30 à 16h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 6h45 à 7h30 et de 10h45 à 11h45 les mercredis.

À Kaméré, les écoles Edmond-Desbrosse et Maurice-Fonrobert ont rouvert dès ce lundi.

Cependant, "en raison de la finalisation des travaux de réparation et d’aménagement nécessaires dans ces deux écoles, pour garantir un accueil optimal de l’ensemble des maternelles ainsi que des élèves en provenance de l’école Les Orchidées, seuls les élèves du CP au CM2 seront concernés pour la semaine du 15 juillet", précise un communiqué de la mairie. Le service de cantine est assuré normalement. En revanche, pour ces écoles, la garderie du matin et du soir ne peut pas être organisée. Les parents seront informés lors de la reprise du service.

Pour les écoles de la presqu'île de Ducos et de Montravel, qui ne peuvent pas encore accueillir les élèves, le personnel enseignant assure une continuité pédagogique.

Les élèves des Pervenches, aux Porte-de-fer, sont accueillis à Christine-Boletti.

Au Mont-Dore

À compter de ce lundi 15 juillet, les établissements scolaires de Saint-Michel et La Rizière à La Coulée ont accueilli de nouveau les écoliers.

L'enseignement catholique a fermé jusqu'à nouvel ordre tous ses établissements de La Conception, au Mont-Dore, pour cause d'affrontements dans le secteur. Cela concerne le collège, le lycée Saint-Pierre-Chanel et l'école Saint-Joseph-de-Cluny. Des cours sont prévus en visio dès mardi 16 juillet pour le LP Saint-Pierre-Chanel.

À Dumbéa

Le point sur les écoles ouvertes et fermées à Dumbéa ici.

En province Nord

Dès ce lundi, c'est la réouverture des écoles maternelles et primaires publiques de Poindimé, avec service de cantine. Mais le transport ne sera pas assuré sur toute la commune.

DANS LE SECONDAIRE

En province Sud

Au collège de Kaméré, à Nouméa, la reprise est reportée au 22 juillet.

Les élèves du lycée Petro-Attiti, à Rivière-Salée, fermé jusqu'à la fin de l'année suite aux exactions, sont répartis entre les lycées Jules-Garnier et Do Kamo à Nouméa, mais aussi Champagnat et Jean XXIII à Païta. Dès le 16 juillet, des classes reprennent au lycée Champagnat, à Païta.

Le collège de Tuband, à Nouméa, n'a pas rouvert et les élèves sont répartis entre les collèges de Magenta, Mariotti et Baudoux.

Au collège d'Auteuil, à Dumbéa, tous les élèves devaient reprendre les cours ce lundi. Mais dès ce jeudi 11 juillet, les élèves de 5e et 4e ont été accueillis dès le 11 juillet. Pour les élèves de 6e et 5e, c'était dès le 12.

Au collège de Plum, du 15 au 19 juillet, la continuité pédagogique est mise en place et, à partir du 22 juillet, la reprise se fera en "mode dégradé". Au retour des vacances, le 19 août, la rentrée se fera normalement.

Au collège de Yaté, le collège a rouvert le jeudi 11 juillet, avec un accueil uniquement en matinée de 7h45 à 11 heures. Les transports scolaires sont assurés le matin et à 11 heures après les cours.

Au collège de Thio, la continuité pédagogique est toujours d'actualité et le collège, fermé.

Le lycée Saint-Pierre Chanel et le collège de La Conception, établissements privés du Mont-Dore, sont fermés jusqu'à nouvel ordre.

À lire aussi >>> Au lycée public du Mont-Dore, une reprise des cours redoutée par certains

En province Nord

Les collèges publics de Canala, Hienghène, Houaïlou et Ouégoa sont toujours fermés et la continuité pédagogique a été mise en place.

Les internats de Hienghène, Ouégoa, Canala et Houaïlou sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Par contre l'internat de Ouégoa assurera le service cantine pour les écoles de la commune à compter de ce mardi 16 juillet.

À Poindimié, le collège Raymond-Vauthier ouvrira à partir de mercredi, tandis que le lycée Antoine-Kela envisage une reprise le 17 juillet. Le collège privé Jean-Baptiste-Vigouroux était fermé jusqu'au 15 juillet.

Le lycée de Touho ouvrira le 17 juillet avec une rentrée prévue pour l'internat le 16.

À Houaïlou, le lycée professionnel Johanna-Vakié reste fermé. Le lycée agricole Do Neva également, jusqu'à nouvel ordre.

À Ponérihouen, le collège privé Yves-Marie-Hily est fermé.

Le collège privé Hippolyte-Bonou et le lycée professionnel privé Gabriel-Rivat demeurent fermés à Pouébo.

Concernant le transport scolaire, la province Nord apporte ces précisions :

Les mesures administratives

"Afin de poursuivre les efforts de sécurisation menés par les forces de sécurité intérieure, les mesures d'interdiction de vente et de transport d'armes et de vente d'alcool, ainsi que le couvre-feu de 20 heures à 6 heures sont prolongées sur l'ensemble du territoire jusqu'au lundi 22 juillet", détaille le haut-commissariat dans un communiqué.

DITTT

Après avoir été fermée, lundi, la DITTT sera de nouveau ouverte le mardi 16 juillet aux horaires suivants :

de 8h30 à 12h pour l'accueil des transports.

de 8h30 à 14h30 pour les permis de conduire et les certificats d'immatriculation.

de 8h30 à 15h30 à l'accueil pour les renseignements, la restitution des permis de conduire et les formulaires.

Déchets

Le Mont-Dore fait le point sur ses collectes de déchets :

Païta

La collecte des déchets verts, à Païta, est annulée jusqu'à nouvel ordre.

OPT

Des marchés sur plusieurs communes

Plusieurs marchés sont organisés, le week-end, mais aussi en semaine, voici les prochains rendez-vous :

Marché municipal de la Moselle à Nouméa : 5 heures à midi du mardi au dimanche.

Marché de proximité du parc Fayard à Dumbéa : 9 heures à 13 heures le vendredi.

Marché municipal de Boulari au Mont-Dore : 7 heures à midi du mercredi au dimanche.

Marché de proximité au wharf du Vallon-Dore: 6 heures à 16 heures tous les jours.

Marché de Yaté : 7 heures à midi les mercredis et vendredis.

Marché de La Foa : 7 heures à 13 heures les jeudis et samedis.

Marché municipal de Bourail : 6h30 à 11 heures le vendredi, et 6h30 à midi le samedi.

Marché de proximité de Bourail, place Rolly : 8h30 à 13 heures le mardi.

Marché municipal de Poya : 7 heures à 14 heures le vendredi.

Prochain marché solidaire de Voh : samedi 3 août - plus d'informations de la mairie ultérieurement.