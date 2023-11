Justice : huit affaires devant la cour d'assises à compter de lundi

Partager :

A l'occasion de la quatrième et dernière session d’assises de l'année, qui durera jusqu'au 1er décembre, juges et jurés auront à juger plusieurs affaires, notamment de coups mortels et de meurtres.

Stéphanie Chenais (Loreleï Aubry) •

Dès lundi 13 novembre, la cour d'assises se réunira à Nouméa afin de juger huit affaires parmi lesquelles quatre viols sur mineurs de 15 ans, deux affaires de coups mortels et deux dossiers concernant des meurtres. Voici quelques éléments de contexte. 20 et 21 novembre : affaire de meurtre à Boulouparis, le plus grand procès attendu L'affaire avait eu un fort retentissement. En février 2021, un quinquagénaire, habitant dans le quartier résidentiel de Port-Ouenghi à Boulouparis, tire sur un jeune homme qui tentait de le cambrioler. Le jeune homme âgé de 24 ans est blessé par balles et succombe à ses blessures. Dans un contexte de recrudescence des vols dans la commune, plus de mille personnes s’étaient réunies devant le tribunal le 5 février pour apporter leur soutien au retraité, accusé de meurtre. 22 novembre : affaire de meurtre à Pouébo La deuxième affaire de meurtre de cette dernière session d’assises se déroulera le mercredi 22 novembre. Les faits remontent au 1er mai 2021. Au cours d'une fête particulièrement "arrosée", un quadragénaire est poignardé à la tribu de Yambé, dans la commune de Pouébo. L'auteur présumé, âgé de 32 ans au moment des faits, était très alcoolisé. Les motifs de son geste restent ignorés. L’accusé encourt 30 ans de réclusion. 16 et 17 novembre : affaire de coups mortels à Ouégoa A l'origine de cette affaire pour coups mortels, un problème de voisinage. Le conflit dégénère dans la nuit du 1er au 2 février 2021 à Ouégoa. La victime qui a été frappée avec un sabre, décède de ses blessures peu de temps après le drame. "Un dispute sur fond d'alcool, comme c'est souvent le cas dans les affaires de coups mortels en Nouvelle-Calédonie" commente Philippe Faisandier, avocat général auprès de la Cour d’appel de Nouméa. 29 et 30 novembre : affaire de coups mortels sur l'île d'Ouvéa En janvier 2020, au cours d'une fête à Ouvéa où l'alcool coule à flots, un jeune homme de 22 ans assène un coup d'assiette sur la tête d'un homme de 59 ans, puis le roue de coups de pieds. Le sexagénaire est tout de suite emmené au dispensaire de l’île, mais décède peu de temps après de ses blessures.

Au cours de cette année, 34 dossiers et 38 accusés auront été jugés par la cour d’assises de Nouméa.

