L’agenda sorties du 12 au 18 mai 2023: salons, festival Go Manga, spectacles et marchés

Que faire ce week-end et la semaine prochaine en Nouvelle-Calédonie ? Tour d’horizon des événements culturels et festifs avec NC la 1ère. Des événements visent le bien-être, en général ou pour les seniors en particulier. La passion manga s'exprime à Dumbéa. Le Conservatoire met des contes en musique. Plusieurs pièces et spectacles se jouent, dans le Grand Nouméa comme à Voh. Et de nombreux marchés éclosent.

Françoise Tromeur •

Payants ou gratuits, des tout-petits jusqu'aux anciens ont leur lot de rendez-vous à l'agenda, ces prochains jours. Détail... Au bonheur des seniors Entretenir sa forme, gérer ses finances, chercher une maison de retraite ou de l’aide à domicile, se mettre aux nouvelles technologies, apprendre à jouer au golf… Autant de thèmes déclinés au salon des Seniors, accueilli à Nouméa, à la maison des Artisans, vendredi 12 et samedi 13 mai, de 9 heures à 18 heures. Notamment en partenariat avec la carte seniors, il annonce une quarantaine d’exposants (entrée gratuite). Cette deuxième édition se tient sept ans après la première, avec trois volets. Explications de l'organisateur, Bruno Aurélio, au micro de Maurice Violton et Christian Favennec : ©nouvellecaledonie Équilibre et bien être A l’autre bout de la ville, sur l’Anse-Vata, l’hôtel Nouvata reçoit en salle Venezia le salon Equilibre et bien-être, samedi 13 et dimanche 14 mai, de 9 heures à 18 heures (entrée gratuite). L'événement décline des domaines comme le soin à la personne, les médecines douces, la relaxation et les produits dits alternatifs. La voie du manga Après le festival organisé à Païta par l'association Manga NC, autre chapitre festif pour les amoureux du genre : le festival Go Manga revient à la médiathèque de Dumbéa samedi 13 mai, de 10 heures à 16 heures (programme détaillé ici). La bande dessinée et la culture japonaises sont mises à l’honneur à travers du cosplay, des tournois de cartes ou de jeux vidéo, des portraits façon manga, de la restauration et toutes sortes d'ateliers : kokedama c'est-à-dire sculpture végétale, furoshiki alias le pliage de tissu pour emballer des cadeaux, origami, calligraphie, papercraft. Invité d’honneur, Christophe Ferreira, dessinateur de la BD Le Monde de Milo, mais aussi réalisateur et animateur aussi bien 2D que 3D, qui est par exemple intervenu sur le film animé japonais Hirune hime, rêves éveillés. A l’écran En lien avec ce festival, marathon manga au cinéma de Dumbéa, samedi 13 mai : projections de Miraï, ma petite sœur à 16h30, Akira à 18h50 en VOST et Dragon ball super Broly à 22 heures (entrées payantes).

Ciné-débat sur le thème de la réconciliation, à Dumbéa, à la médiathèque, mercredi 17 mai, de 14h30 à 17 heures. Animé par Clara Filippi, gratuit. Nuits des musées, la suite Une fois dépassée la galère du stationnement, les événements organisés de nuit au parc forestier s’annoncent prometteurs. Pas étonnant que les soirées Nuits des musées des vendredi 12 et samedi 13 affichent complet .

. A Dumbéa, un escape game inspiré de Détective Conan fait le lien avec le festival Go Manga organisé par la mairie. Vendredi 12 mai, trois séances en plein air, il reste des places pour celle de 20 heures (c'est gratuit, inscriptions par message à microfolie@ville-dumbea.nc ou au 93 58 27).

Samedi 13, enquête au musée de la Ville de Nouméa afin de découvrir le mystère de John Higginson. Trois départs sont organisés, par groupe de 25 personnes, à 17 heures, 18h30 et 20 heures. Gratuit. Les Nuits des musées, il en était question dans l'émission Plein cadre du jeudi 4 mai, avec le trésorier de l'Amep, Petelo Tuilalo. A retrouver ici. Sur les planches Pièce DestiNATIONS, à Nouméa, au théâtre de Poche du centre d'Art, création de la compagnie Les Artgonautes du Pacifique co-produite par la bibliothèque Bernheim dans le cadre du projet Passeurs d'histoires : samedi 13 et dimanche 14 à 18 heures (à partir de douze ans ; tarif, 1 800 F à 2 500 F). La séance de vendredi 12 a été annulée. Renseignements au 25 07 54.

Pièce de théâtre Je fais ce que… cheveux, à Nouméa au Rex, une création collective du groupe Les Défrayés de Pacifique et compagnie, samedi 13 et dimanche 14 mai, à 19 heures (tarif, 1 800 F à 2 500 F). Vendredi 12, c'est complet. Renseignements au 27 82 11.

Pièce Le Petit prince, au Mont-Dore, au Petit théâtre, samedi 13 mai, à 10 heures et 17 heures, conçue par André Luserga (à partir de douze ans ; tarif, 1 000 F à 2 000 F). Renseignements au 41 90 90. Répétition de cette aventure romantico-féérique avec Natacha Lassauce-Cognard et Carawiane Carawiane : ©nouvellecaledonie Spectacle musical de contes Il était une fois, à Nouméa, à l'auditorium du Conservatoire de musique et de danse, dimanche 14 mai, et c'est complet.

. Spectacles gratuits sous le Chapitô, à Voh, à hauteur du marché :

-vendredi 12 mai, à 19 heures, spectacle de danse contemporaine et hip-hop Axi-homme, par la compagnie Moebius ;

-samedi 13, à 19 heures, pièce de théâtre La Tragédie comique, par la compagnie Nez à nez (à partir de dix ans) ;

-dimanche 14, à 18 heures, spectacle de théâtre masqué Poucet pour les grands, par la compagnie les Arpenteurs du Caillou (à partir de huit ans) ;

-mardi 16, à 19 heures, pièce de théâtre Mon prof est un troll, par la compagnie L'Eau salée (à partir de six ans) ;

-mercredi 17, à 19 heures, pièce de théâtre La Montagne des secrets, par Pacifique et compagnie (à partir de huit ans) ;

-jeudi 18, à 19 heures, Le Malade imaginaire, par la compagnie Les Incompressibles (à partir de onze ans) ;

-vendredi 19 à 19 heures, pièce de théâtre DestiNATIONS par la compagnie les Artgonautes du Pacifique (à partir de douze ans). Voyez le reportage d'Ismaël Waka-Ceou dédié à l'installation du Châpito : ©nouvellecaledonie En scène Concerts de Meiitod, artiste d'origine mahoraise : vendredi 12 mai à partir de 18 heures à Koné au centre culturel Pomémie et samedi 13 à partir de 20 heures à Nouméa au 1881 (tarif, 3 600 F sur prévente en ligne). Extrait : Festival Namasté de musiques électroniques, à Nouméa, sur l’île aux Canards, vendredi 12 mai de 17 heures à 3 heures du matin, samedi 13 de 15 heures à 4 heures et dimanche 14 de 15 heures à 1 heure (à partir de dix-huit ans ; entrée payante ; billetterie en prévente pour les jours 1 et 2, mais en prévente ou sur place pour le jour 3.

Concert du groupe d'électropop Deluxe, à Nouméa, au 1881, vendredi 12 mai, c'est complet.

Concert des 3 Petits cochons, à Nouméa, au Bout du monde, vendredi 12 mai, à 19 heures.

Concert des Roussettes noires, à Nouméa, à La Barca, vendredi 12 mai à 19 heures.

Concert de Fuego Ritano, à Nouméa, aux 3 Brasseurs, samedi 13 mai, à 19 heures.

Live au parc, à Nouméa, à Sainte-Marie, dimanche 14 mai, de 16 heures à 17 heures, avec Shem et Michel Benebig.

Concert de Miguel Lombard, à Nouméa, aux 3 Brasseurs, dimanche 14 mai, à partir de 18 heures.

Concert de Jimmy et Johanna Oedin, à Nouméa, à La Barca, dimanche 14 mai, à partir de 18h30.

“Tribute to Aretha Franklin”, à Nouméa, au 35 Foch, par le collectif Jazz on the Beach, jeudi 18 mai, à partir de 19 heures.

“Tribute to Bob Marley”, à Nouméa, au Single fin, par Fab I&I, vendredi 19 mai, à partir de 18 heures. Au rayon des marchés et vide-greniers Nengone marché à Nouméa, au quai Ferry, samedi 13 mai, de 6 heures à 18 heures, et dimanche 14 mai, de 6 heures à 16h30. Edition spéciale Grand Sud, au Mont-Dore, au marché municipal de Boulari, samedi 13 mai, de 6 heures à 14 heures.

Grand marché de Kaala-Gomen, samedi 13 mai, de 6 heures à 16 heures.

Vide-greniers à Touho, à l’école publique, par l’APE, vendredi 12 mai, de 15 heures à 19 heures.

Vide-greniers à Nouméa, au collège des Portes-de-Fer, samedi 13 mai, de 6 heures à midi.

Vide-greniers à Nouméa, à la maternelle les Frangipaniers du Receiving, samedi 13 mai, de 7h30 à 11h30, par l'APE.

Vide-greniers du comité d'entreprise de la SLN, à Nouméa, au terrain de sport de Doniambo, samedi 13 mai, de 7 heures à midi.

Petit marché et vide-greniers à la maison de quartier de Dumbéa-sur-mer, samedi 13 mai, de 7 heures à 13 heures.

Marché et vide-greniers de l'AEMB, à Boulouparis, à La Ouaya, samedi 13 mai, de 8 heures à midi.

Vide-greniers et marché "de Tan's", à La Foa, parc et place Guillermet, samedi 13 mai, de 8 heures et midi.

"Marchés à l'unisson" à Poindimié, samedi 13 mai : l'association NKAT encourage qui le souhaite à faire son petit marché devant chez soi, entre le pont de Tiwaka et le pont de Tchamba.

Marché de Mamie, à Farino, sur l'esplanade de la mairie, dimanche 14 mai, de 8 heures à midi.

Marché des femmes rurales, à Nouméa, au centre Tjibaou, dimanche 14 mai, de 8 heures à midi (entrée gratuite).

Foire aux affaires du Pont-des-Français, au Mont-Dore, dimanche 14 mai, de 6 heures à midi (entrée payante).

Mini marché et vide-greniers, au Mont-Dore, au parc de La Coulée, dimanche 14 mai, par l’association Red ground. Ambiance conférence TEDx Nouméa salon, à l'île des Pins, au collège de Vao, samedi 13 mai, à partir de 17 heures : conférences sur "Le Liban, caricature du monde" (Sophie Mourani et Jawad Essaïd), "La Justice transitionnelle : arme de réconciliation massive" (Clara Filippi) et "Contre l'échec scolaire : la co-intervention" (Marie-Laure Ukeiwë), ainsi que trois conférences vidéo TED internationales. Gratuit. Côté expos "Dù Nyùrä, ce qui brûle doucement", par François-Xavier Chanioux, à Nouméa, au centre Tjibaou, à partir du samedi 13 mai. "Connection", par Héloïse Kerouredan, à Nouméa à l'Art factory, jusqu'au samedi 13 mai.

Exposition itinérante "Les Kanak et le bagne", à Ouégoa, à la mairie, jusqu'au mercredi 17 mai.

"Quelques notes de couleurs", par Anne-Marie d'Anglebermes, au Mont-Dore, au centre culturel, jusqu'au samedi 20 mai.

“Tupuna”, par Gabriella Baudoin, à Nouméa, à L’Amirauté, jusqu’au dimanche 21 mai.

Exposition de la plasticienne Mariana Molteni, à Nouméa, dans le hall de la province Sud, jusqu'au vendredi 26 mai.

"Peintres du Pacifique », à Nouméa, à la galerie Le Chevalet d’art, jusqu’au mercredi 31 mai.

"Sensations", six artistes à la rencontre du collectionneur William Costes, à Nouméa, au château Hagen, jusqu’au samedi 24 juin.

"Forêt, au-delà du visible", à Nouméa, au centre Tjibaou, jusqu'au dimanche 25 juin.

“Transition”, de Maëva Bochin avec Sylvain Gaudenzi, à Nouméa, au Nakamal 21, jusqu’au mardi 11 juillet. Mais aussi… Fête de la plante , à Yaté, tribu de Unia, samedi 13 mai, de 8 heures à 17 heures.

, à Yaté, tribu de Unia, samedi 13 mai, de 8 heures à 17 heures. Plantation de forêt sèche à Nouméa, à la FOL, samedi 13 mai, à partir de 8 heures, avec l’association Calédoclean.

de forêt sèche à Nouméa, à la FOL, samedi 13 mai, à partir de 8 heures, avec l’association Calédoclean. "Musicâlines" , séance d'éveil musical jusqu'à trois ans, à Nouméa, à la médiathèque de Rivière-Salée, samedi 13 mai, de 9h30 à 10h15, avec l'artiste Boe Toka (gratuit sur inscription au 41 54 02).

, séance d'éveil musical jusqu'à trois ans, à Nouméa, à la médiathèque de Rivière-Salée, samedi 13 mai, de 9h30 à 10h15, avec l'artiste Boe Toka (gratuit sur inscription au 41 54 02). Pique-nique Teddy bear , à Dumbéa, au parc Fayard, samedi 13 mai, de 9 heures à 15 heures, par le Kiwanis : châteaux gonflables, balades en calèche et à poneymaquillage, trampoline (activités gratuites, ouvert à tous).

, à Dumbéa, au parc Fayard, samedi 13 mai, de 9 heures à 15 heures, par le Kiwanis : châteaux gonflables, balades en calèche et à poneymaquillage, trampoline (activités gratuites, ouvert à tous). Journée de la non-violence éduc ative, à Nouméa, à l’hôtel Gondwana, dimanche 14 mai, de 8h30 à 18 heures (avec divers ateliers sur inscription, événement gratuit).

ative, à Nouméa, à l’hôtel Gondwana, dimanche 14 mai, de 8h30 à 18 heures (avec divers ateliers sur inscription, événement gratuit). Dimanche en mode doux à Nouméa, place des Cocotiers, le 14 mai, de 8h30 à 17 heures ( fermeture des rues alentours à la circulation).

à Nouméa, place des Cocotiers, le 14 mai, de 8h30 à 17 heures ( Journée internationale des musées marquée côté jardin à Nouméa, sur la presqu’île de Nouville au site des Archives, mercredi 17 mai, de 9 heures à 16 heures (découverte de plantes utilitaires, plantation de mûriers à papier, multiplication des pandanus, atelier tapa). Activités gratuites à partir de sept ans, port de chaussures fermées (inscriptions par message à dccfc.animations.mnc@gouv.nc ou par téléphone au 75 78 01). Vous êtes une structure culturelle ? Envoyez à NC la 1ère votre calendrier d'événements, à l'adresse infonc@francetv.fr ou à filinfoncla1ere@gmail.com

