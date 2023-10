L’agenda sorties du 13 au 19 octobre 2023 : Shaxhabign, Tiébaghi ou Week-end geek

Que faire ce week-end et la semaine prochaine en Nouvelle-Calédonie ? Tour d’horizon des événements culturels et festifs. Poum accueille son dix-septième festival Shaxhabign de musique et de danse. A Koumac, l'ancien village de Tiébaghi vit ses journées du Patrimoine. A Nouméa, place au Week-end geek. C'est aussi la fin de La 1ère séance, et du Festival en quartier à Dumbéa.

Encore des idées pour occuper les vacances d'octobre.

Poum au rythme du festival Shaxhabign

Il se passe de belles choses, à Poum. La petite commune accrochée tout au Nord accueille son dix-septième festival Shaxhabign, moment d'échange et de partage autour de la musique, de la danse et du chant. Il se déroule sur le site Shelloh vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 octobre. Avec pour invités d'honneur le groupe Black wine, des Salomon, et Kros rod, du Vanuatu, qui distilleront leur reggae samedi soir. L'événement coïncide avec les trente ans de l'association Shaxhabign.

Au programme de l'édition 2023. • ©Festival Shaxhabign

Le vieux Tiébaghi revit

Dans la commune d'à côté, à Koumac, l'ancien village minier de Tiébaghi s'ouvre en grand pour ses journées du Patrimoine. Elles ont lieu vendredi 13 octobre de midi à 21 heures, samedi 14 de 8 heures à 22 heures et dimanche 15 de 7h30 à 14 heures. Au programme, visite du site de Chromical, visite du vieux village, spectacles, course d'orientation, visite de la mine SLN, danses, chasse au trésor, visite du sentier Narcisse-Duhamel, messe à la chapelle du site, spectacle son et lumières samedi soir ou encore des randonnées.



La boulangerie sera en service. Des stands symboliseront les communautés qui ont vécu sur le site (chinois, indonésiens, italiens, kanak, wallisiens). D'autres présenteront de l'artisanat.

Parking à l'entrée de la RT1, avec gardien et navette aller-retour (500 F par personne) ou possibilité de monter avec sa voiture. Camping sur inscription au 52 00 75 (1000 F par tente de trois maximum).

Laissez sortir le geek qui est en vous

Le Sci-fi club persiste et signe. Onzième édition du Week-end geek, à Nouméa, à la maison des Artisans, vendredi 13 et samedi 14 octobre de 9 heures à 18 heures, ainsi que dimanche 15 (journée dédiée à la convention de jeux de rôle, de 9 heures à 19 heures). Le rendez-vous sert sur un plateau différentes passions liées à l'imaginaire. Concours de cosplay, jeu de cartes, jeux vidéos, figurines… ou l'univers Harry Potter. Cette année, l'invité d'honneur est en effet la voix du jeune sorcier à la cicatrice : Kelyan Blanc, doubleur de Daniel Radcliffe pour la version francophone des films, sera en dédicace et sur scène, selon le créneau. Egalement à l'affiche, les Calédoniens Kevin Gallot, pour son livre Le Secret de Kyn, et Nicolas Yann Martin.

Entrée gratuite.

La 1ère séance vit ses dernières projections à Nouméa

Derniers jours du festival de cinéma jeunesse La 1ère séance, à Nouméa, au Rex, jusqu'au samedi 14 octobre : séances vendredi et samedi, certaines affichent complet. Tarif unique, 200 F. Billetterie ouverte de midi à 18 heures en semaine, à 14 heures les samedi et dimanche.

Au Mont-Dore, projections gratuites mardi 17 octobre, à 17 heures, à la salle des Communautés : mercredi 18 octobre, à 17 heures, et vendredi 20, à 17h30, au Petit théâtre.

Toutes les informations ici.





Egalement à l'écran

Projection du court-métrage Djeacutêê gôrô djawë - Histoire d'eau, de la réalisatrice calédonienne Jeanne Vassard, au cinéma de Dumbéa, vendredi 13 octobre, à 18h30. Échanges en salle avec Jeanne Vassard, Isabelle de Haas et Martin Carré qui partageront leur projet de long métrage calédonien, Tchouké, avec Naïa Productions et Radical pictures (tarif, 800 F).

Evénement "Retour à Poudlard" au cinéma de Nouméa, samedi 14 octobre, à 18h10 : rediffusion de Harry Potter et les reliques de la mort, parties 1 et 2, avec la présence de Kelyan Blanc, la voix française du héros (invité pour le Week-end geek). Tarif, 1 800 F.

Festival Molière au cinéma de Nouméa, projection du Malade imaginaire joué par La Comédie française, dimanche 15 octobre à 17 heures (tarif, 800 F à 1 200 F).

Lancement d'un tarif handicap à mille francs au cinéma de Dumbéa, par un ciné-débat sur le film Gabrielle, de Louise Archambaud, jeudi 19 octobre, à 18 heures, en partenariat avec le collectif Handicaps. Echanges en salle avec Virginie Moinaux de l'association Solidarité Sida (tarif, 900 F à 1 350 F).

Tout un festival à Dumbéa centre

Le Festival en quartier de Dumbéa continue, au complexe sportif du centre urbain, près du lycée, jusqu'au dimanche 15 octobre.

Vendredi 13 : à 9 heures, Dédé l'Embrouille et son orgue de Barbarie ; de 9 heures à midi, ateliers rap et cirque ; de 9 heures à 16 heures, animations sportives, ateliers créatifs, jeux de bois géants, tatouages éphémères… ; de 18 heures à 21 heures, village médiéval avec déambulation costumée, combats, jeux, restauration… ; à 19 heures, danse celtique ; à 20 heures, jonglerie en feu.

Samedi 14 : de 14 heures à 16 heures, battle fusion ; de 14 heures à 20 heures, exposition de street wear ; à 16 heures, Œuvres ; à 17 heures, dj set et live painting ; à 19 heures, concert.

Dimanche 15 : de 14 heures à 15h30, ateliers breakdance et autour du Vanuatu ; de 14 heures à 20 heures, dj invité du Vanuatu et exposition de street wear ; à 16 heures, projection du film Ténor de Claude Zidi (à partir de dix ans) ; à 18 heures, défilé "en mode fusion" ; à 19 heures, spectacle Endeuil'lés par NewCal fusion.

Evénement gratuit, en partenariat avec Le Chapitô de Nouvelle-Calédonie et Newcal fusion.

Sur les planches

Hommage aux disparus de La Monique

Les commémorations pour le soixante-dixième anniversaire de la disparition du caboteur La Monique passent à Bourail, jusqu'au samedi 21 octobre. Une journée hommage aura notamment lieu samedi 14, à partir de 9h30, au cinéma Paul-K.-Dupré et au Colisée.

En musique

“Bavarois fest” aux Trois brasseurs, concert de Cordes healing vendredi 13 octobre, puis Les 3 Petits cochons samedi 14, à partir de 19 heures.

Musicâlines, découverte de la musique et des instruments pour les tout-petits jusqu'à trois ans, à Nouméa, à la médiathèque de Rivière-Salée, samedi 14 octobre, de 9h30 à 10h15 (gratuit, sur inscription auprès de la médiathèque au 41 54 02).

Au rayon des marchés et vide-greniers

Marché et vide-greniers des filles du Nord, à Nouméa, devant le collège de Kaméré, samedi 14 octobre, de 6 heures à 14 heures.

Petit marché et vide-greniers de Dumbéa-sur-mer, à la maison de quartier, samedi 14 octobre, de 7 heures à 13 heures.

Marché et vide greniers de La Foa, au parc Soury-Lavergne, samedi 14 octobre, de 7h30 à 12h30.

Journée mondiale des Anim'Halles, à Nouméa, au centre commercial Les Halles de Magenta, samedi 14 octobre, de 9 heures à 17 heures (mini-ferme, collecte de croquettes, maquillage offerte aux enfants).

Brocante de livres au refuge de l'ALFA (Association lutte force animale) à Dumbéa, au 39 rue Kiolet Nea Galet de Tonghoué, samedi 14 octobre.

Foire aux affaires du Pont-des-Français, au Mont-Dore, dimanche 15 octobre, de 6 heures à midi (entrée payante).

Côté expos

Exposition itinérante sur La Monique, à la mairie de Koumac, à partir du lundi 16 octobre.

"Les Polynésiens d'ici", expo photo à Nouméa, sur les grilles de la mairie, jusqu'au 31 octobre.

"Robes traditionnelles", par l'association To'u Aïa, à Nouméa, en salle d'honneur de la mairie, vendredi 13 octobre, de 10 heures à 17h30.

“Vers zéro lèpre”, par la direction des Affaires sanitaires et sociales, à Voh, à la médiathèque du centre culturel, jusqu’au mercredi 18 octobre.

"Mouvement perpétuel”, par Ann Ward, à Nouméa, à la galerie Arte Bello, jusqu'au jeudi 19 octobre.

"Mythes et légendes", par Ingrid Hervouët alias ID Sakura Yoshimura, au Mont-Dore, dans le hall du centre culturel, jusqu'au vendredi 27 octobre. Visible mardi de 16 heures à 19 heures, mercredi de 13 heures à 19 heures et samedi de 9 heures à midi ou une heure avant les spectacles.

"Ce qui brûle doucement", par François Xavier Chanioux, à Nouméa, à l'art factory, jusqu'au 4 novembre.

Exposition grands formats des anciens élèves de l'école d'art (Prescillia Faua, Angelo Fisdiepas, Johann Gras, Ingrid Hervouët, Gracienne Koea), à Dumbéa, dans le hall du Médipôle, jusqu'au dimanche 5 novembre.

"Cénotaphe", sculptures de Mathieu Venon, à Nouméa, dans les jardins du château Hagen, jusqu'au samedi 2 décembre (ouverture du mardi au samedi, de 10 heures à midi et de 13 heures à 17 heures).

"A la source", par le peintre Ayam Kake, à Voh, au centre culturel, jusqu'au vendredi 15 décembre.

"Urbains", à Nouméa, à la maison Higginson, jusqu'au 1er janvier 2024.

"Carnets kanak, voyage en inventaire", par Roger Boulay, à Nouméa, au centre Tjibaou, jusqu'au 14 avril 2024.

Mais aussi…

Conférence "Les Polynésiens en Nouvelle-Calédonie", par Maïré Nozeran, avec l'association To'u Ai'a, à Nouméa, en salle d'honneur de la mairie, vendredi 13 octobre, à 13 heures et 15 heures (gratuit).

Journée portes ouvertes à l' Association Valentin-Haüy qui œuvre pour les aveugles et les mal-voyants, à Nouméa, au 28 rue Charleroi de la Vallée-des-Colons, samedi 14 octobre, de 10 heures à 17 heures.

Finale du King of drift NC 2023, à Païta, à l'Arène du Sud, samedi 14 octobre, de 8 heures à 21 heures, et dimanche 15, de 9 heures à 16 heures.

, jeudi 19 octobre, à partir de 21 heures, pour une visite guidée auprès des cagous (inscription obligatoire au 46 99 50). Pour la semaine de l'Artisanat, salon village des savoir-faire à Nouméa, à la maison des Artisans, du jeudi 19 au dimanche 22 octobre (liste des exposants ici).

Vous êtes une structure culturelle ? Envoyez à NC la 1ère votre calendrier d'événements, à l'adresse infonc@francetv.fr ou à filinfoncla1ere@gmail.com