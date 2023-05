L'enseignement catholique manifeste à Nouméa, à suivre en direct

Les forces vives de l'école catholique calédonienne sont appelées à se mobiliser ce vendredi 12 mai, à Nouméa. Une "marche pacifique" pour appeler encore une fois les collectivités à l'aide de la DDEC, qui dit craindre la cessation de paiement. Une journée à suivre dans cet article mis à jour.

[8h35] La raison de ce rassemblement qui semble d'ores et déjà réussi par le nombre de manifestants ? L'incertitude financière qui plane sur l'enseignement confessionnel en général, et en l'occurrence sur sa partie catholique. La DDEC clame qu'il lui manque 1,298 milliard de francs pour faire fonctionner toute l'année sa partie externat, restauration et internat. Elle en appelle aux institutions, qui se renvoient la balle. Explications dans cet article.

[8h30] Sur les banderoles, un message récurrent : "Défendons l’enseignement catholique, un héritage commun, un avenir partagé". Il est placardé depuis plusieurs jours devant les différentes installations de la DDEC. La preuve avec cet album photo :

[8h25] Avant la marche, il était aussi prévu un temps de prière. Ambiance captée par un participant :

Parmi les centaines de personnes présentes, les personnels de l'école Saint-Joseph-de-Cluny, à La Conception et de sa petite sœur, l'école de Saint-Louis. Au Mont-Dore, la DDEC a une implantation historique.

Le personnel des deux écoles catholiques mondoriennes est présent. • ©Noémie Dutertre / NC la 1ère

[8h15] La pluie n'a pas empêché les participants de venir nombreux à ce rendez-vous. Des directrices et directeurs, des enseignantes et enseignants, d'autres membres du personnel, des parents, des enfants, des anciens… Tous rassemblés dans une ambiance calme, détendue voire familiale, en attendant le départ, vers 9 heures. Au son de klaxons qui marquent la solidarité d'automobilistes.

Même l'école Saint-Joseph d'Ouvéa est représentée ! • ©Noémie Dutertre / NC la 1ère

[7h27] Un car est arrivé à la Moselle en provenance de la côte Est avec, à bord, une soixantaine de personnes. En Nouvelle-Calédonie, environ 12 000 élèves sont inscrits dans un établissement catholique, de la maternelle jusqu’au lycée. Des structures aussi bien établies en tribu que dans les quartiers Sud de Nouméa.

Au rendez-vous, ces membres des communautés éducatives des écoles nouméennes Anne-Marie-Javouhey et Bon pasteur à la Vallée-du-Tir. • ©Noémie Dutertre / NC la 1ère

[7h16] Bienvenue dans cet article consacré à la "marche pacifique" organisée par la DDEC aujourd’hui. Un appel à mobilisation exceptionnel à suivre ici et sur nos antennes. La Direction diocésaine de l'enseignement catholique a donné rendez-vous à ses "communautés éducatives" à partir de 7 heures à Nouméa, et les participants ont commencé à affluer à hauteur du Monument américain situé baie de la Moselle. Pour l'occasion, tous ses établissements et infrastructures sont fermés.