La conduite accompagnée à 15 ans, “ça va leur ajouter un an d’expérience, c’est plutôt bien”

Mardi, les élus du Congrès doivent se pencher sur plusieurs modifications du code de la route. Des mesures qui visent à renforcer la sécurité routière. Tout comme la conduite accompagnée à 15 ans, votée en août. Le texte n’est pas encore entré en application mais il pourrait rendre le dispositif plus populaire.

Dans l’autoécole de Tanguy Barsacq, 2% seulement des inscriptions concernent la conduite accompagnée. Le dispositif permet de commencer à apprendre à conduire à 16 ans et de passer le permis dès 18 ans après 20 heures de cours avec l’auto-école et 3 000 kilomètres avec les parents.

"Les jeunes, à cet âge-là, préfèrent l’autonomie, que ce soit en cyclomoteur ou en voiturette, plutôt que d’être sous la tutelle des parents”, estime-t-il.

L’abaissement de l’âge à 15 ans pourra-t-il changer la donne ? La mesure, votée en août par le Congrès, s’accompagnera, à titre expérimental, d’un apprentissage obligatoire et gratuit du code de la route pour 1 000 élèves de seconde et de troisième en 2024. Elle entrera en application dès la publication du décret au journal officiel, probablement d’ici la fin de l’année.

Le Rassemblement, à l’initiative, espère lever l’obstacle financier au passage du permis de conduire, et inciter les jeunes à tester la conduite accompagnée.

Pour Tanguy Barsacq, abaisser l’âge “est une bonne chose. Ça va leur ajouter un an de plus d’expérience, c’est plutôt bien. 15/16 ans, en termes de maturité, on est bien, ils sont responsables au volant.”

La voiturette accessible à partir de 14 ans ?

D’autres propositions de modifications du code de la route doivent être étudiées par les élus du Congrès, ce mardi 28 novembre. Le projet de délibération, présenté par le gouvernement, prévoit notamment d’autoriser la conduite de voiturettes à partir de 14 ans, au lieu de 15 ans. Seule la conduite d’un cyclomoteur est aujourd’hui accessible à cet âge-là et ce type de véhicule comporte des risques, estime le gouvernement. “Les voiturettes légères, de cylindrée plus faible, comportent moins de risques et offrent une première expérience de conduite de véhicule motorisé.”

De nouvelles obligations en vue pour améliorer la sécurité routière

Toujours dans l’objectif d’améliorer la sécurité sur les routes, le port de la ceinture devrait être rendu obligatoire quel que soit le tonnage du véhicule. La limitation à 90km/h pourrait être étendue à trois ans après l’obtention du permis de conduite. Et l’obligation de ne transporter qu’un passager par siège, inscrite dans le code de la route.