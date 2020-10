Référendum : la Nouvelle-Calédonie aux urnes, participation en très forte hausse à 17h [DIRECT NUMÉRIQUE]

Ce dimanche 4 octobre 2020, les électeurs qui ont le droit de participer au référendum d’autodétermination doivent répondre par Oui ou par Non à cette question : «Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ?». Les bureaux de vote sont ouverts depuis 8h. A 17h, la participation se confirme en hausse par rapport à 2018 : 73,7% contre 79,6% en 2020. Retrouvez ici l'ambiance de ce jour de vote et toutes les informations à connaître sur ce rendez-vous historique.

LES DERNIÈRES INFOS - Mis à jour le