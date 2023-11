Île des Pins : “il est peu probable qu’il s’agisse de la continuité du premier incendie”

Les renforts de la Sécurité civile sont de retour à l’île des Pins, ce samedi. Ils luttent contre un deuxième incendie qui s’est déclaré à peine 24 heures après qu’une premier feu, violent, ait été éteint.

Une quinzaine de sapeurs-pompiers, des drones et trois véhicules légers ont à nouveau été envoyés à l’Île des Pins, ce samedi matin. Ils ont été envoyés en renfort, par le Betico de 6 heures pour lutter contre un nouvel incendie, en cours près de l’aérodrome depuis ce vendredi.

Plus de 600 hectares brûlés cette semaine

Ils ont été déployés “sur trois secteurs qui causent encore des inquiétudes. Les opérations d’extinction par hélicoptères bombardiers d’eau sur les points les plus importants sont terminées pour l’instant”, annonce le général Frédéric Marchi-Leccia, responsable de la Sécurité civile, ce samedi midi.

“Nous venons de faire décoller les drones afin d’identifier les points chauds qui pourraient poser problème et d’effectuer des frappes chirurgicales. Pour l’instant, la situation reste gérable. Le vent vient de se lever un peu mais à ce stade, il ne provoque pas d’inquiétude. La situation est en main”, assure-t-il.

"Je crains qu’il y ait eu un second allumage"

Pour lui, “il est peu probable qu’il s’agisse de la continuité du premier incendie puisque le départ de feu s’est produit à plus de 600 mètres du foyer initial et les conditions météo ne permettent pas ce type de propagation. Je crains qu’il y ait eu un second allumage”, indique-t-il. Il "encourage la commune à déposer plainte pour identifier les coupables et assurer la couverture financière de cet évènement” et de ses conséquences.

Le trafic aérien a repris

Plus de 600 hectares de végétation ont brûlé cette semaine sur l’île. Pendant trois jours, de mardi à jeudi, les pompiers de l’aérodrome et des bénévoles ont déjà lutté contre un violent incendie qui menaçait des habitations de la tribu de Gadji. Des renforts de la Sécurité civile avaient été envoyés. Ils étaient repartis jeudi. Ils resteront tant que ce deuxième feu ne sera pas éteint.

Ce vendredi, une rotation Air Calédonie avait dû être annulée à cause de la fumée. Ce samedi, il a repris. En fin de matinée, le général Frédéric Marchi-Leccia assurait que “rien ne s’oppose au maintien du trafic aérien”.