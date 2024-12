Le prix des billets à bord du "Betico" va augmenter au 1er janvier

Dans quelques jours, prendre le "Betico 2" pour rallier l'île des Pins ou les Loyauté par la mer va coûter plus cher. La société Sudîles annonce une hausse tarifaire qui devrait représenter "en moyenne 10 à 12 % de plus". Elle invoque le coût du carburant, le vieillissement du navire, l'absence d'activité liée aux émeutes ainsi que le moindre soutien des collectivités.

Une nouvelle ligne à ajouter, dans la liste des hausses de prix en Calédonie. Le tarif des rotations sur le Betico 2 va augmenter à compter du 1er janvier 2025. La société qui affrète le navire âgé de dix-sept ans annonce la mauvaise nouvelle via un communiqué, diffusé ce lundi 9 décembre. "Sudîles fait face à de sérieuses difficultés financières", rappelle-t-il. À savoir "l’effet cumulé de l’augmentation du coût du carburant, de la baisse d’activité à la suite des émeutes de mai dernier et des coûts de maintenance / réparation, en forte augmentation en raison de l’âge du navire."

"Survie" et "continuité de la desserte"

"De plus, la situation générale engendre des retards de paiements très importants de la part des institutions et la suspension des subventions habituellement accordées", lit-on encore. "Pour assurer la survie de l’entreprise", qui compte 57 salariés, "et la continuité de la desserte maritime des îles", la SAS se dit donc "contrainte" de réviser sa grille, avec application dès l'an prochain.

Cette révision tarifaire a pour but de retrouver l’équilibre financier nécessaire à la continuité d’exploitation tout en restant la solution la moins chère pour voyager entre les îles et la Grande terre. Communiqué de la société Sudîles, le 9 décembre 2024



Contacté par NC la 1ère, son directeur général évoque "en moyenne 10 à 12 % de plus". "Ça fait longtemps que les tarifs sont gelés", précise Edouard Castaing. La dernière modification, il y a quelques années, a consisté à supprimer les différentes classes et à passer à un tarif saisonnier. Depuis, "le prix du carburant a considérablement augmenté. Il a explosé pendant la guerre en Ukraine, puis baissé mais il n'est pas revenu au niveau d’avant".

Les avaries se multiplient

"L’autre problème, développe le directeur général, est le vieillissement du bateau et la multiplication des avaries qui en découlent." Les incidents techniques qui se sont succédé depuis la fin octobre en sont l'amère illustration. Ils ont entraîné d'importantes perturbations dans le programme de desserte.

Au dernier point, les rotations étaient suspendues jusqu'à ce jour. "Nos équipes techniques et nos prestataires ont travaillé sans relâche pour finaliser ces interventions, et celles-ci sont désormais terminées", a fait savoir l'équipe du Betico. "Malheureusement, un retard dans la validation technique, indépendant de notre volonté, nous contraint à annuler la rotation prévue ce lundi 9 décembre à destination des îles Loyauté."

Appel à "la compréhension"

Il était question de la reporter au mardi 10 décembre. "Mais on a un ajustement tous les jours", résume Edouard Castaing, qui n'ose plus s'avancer. Un retour à la normale est espéré dans la semaine. "On avait anticipé tout ça, pointe-t-il, et on avait proposé un projet de renouvellement du bateau il y a trois ans." Il n'a pas été entériné par le président de la province Îles... désormais plus en poste.

Si on veut survivre, il faut qu’on soit autonome financièrement. Edouard Castaing, directeur général de la société SudÎles



Dans son communiqué, "l’équipe du Betico compte sur la compréhension de ses clients fidèles afin de surmonter cette période difficile avec leur soutien". La nouvelle grille tarifaire sera disponible en agence et sur internet à partir du 1er janvier.