Blocage de la RP1 : le maire du Mont-Dore en appelle à Emmanuel Macron

Alors que la route traversant la tribu de Saint-Louis est bloquée depuis le 13 mai, Eddie Lecourieux, le maire du Mont-Dore, a adressé un courrier au président de la République.

Aux grands maux, les grands moyens. Après trois mois d'entrave puis de fermeture de la route provinciale 1 (RP1) au niveau de la traversée de Saint-Louis, et sans aucune perspective d'un retour à la normale prochain, le maire du Mont-Dore s'est résolu à solliciter les plus hautes instances de la République. En l'occurrence, Eddie Lecourieux a adressé lundi 19 août un courrier au chef de l'Etat, Emmanuel Macron.

Les navettes, une solution "salutaire" mais qui "montre ses limites"

Dans cette lettre, l'édile repose le contexte de cette interruption de la circulation "sur cet axe vital" qui coupe sa commune en deux depuis le 13 mai et pénalise environ 14 000 habitants du sud du Mont-Dore et de Yaté. Pour Eddie Lecourieux, "les interruptions répétées (...) dues aux blocages de plus en plus violents, ont atteint désormais leur paroxysme". Une situation qui ne peut pas être résolue par le système de navettes maritimes mis en place qui, estime le maire, "bien que salutaire, montre ses limites et ne permet pas d'envisager ni un retour à une situation de vie normale ni une reprise économique".

La voie de contournement, "une nécessité impérieuse"

"Dans ce contexte alarmant", Eddie Lecourieux, qui se dit "convaincu de son engagement pour les territoires d'Outre-mer", sollicite donc un rendez-vous à Paris avec le président de la République. Le maire du Mont-Dore entend profiter de cette rencontre pour convaincre Emmanuel Macron de la "nécessité impérieuse" de construire une voie de contournement de la tribu de Saint-Louis par la mer. Une solution qui permettrait, selon l'élu, "d'assurer une continuité de circulation pour les populations concernées sûre et pérenne, tout en désenclavant le secteur sud du Mont-Dore, également confronté aux crues de La Coulée et à la congestion du réseau routier".

Le courrier d'Eddie Lecourieux :