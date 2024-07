Crise en Nouvelle-Calédonie. Au Mont-Dore, le second tour des législatives entaché par les "car-jackings"

Alors que les signalements de "car-jackings" se sont multipliés ces dernières semaines au Mont-Dore, une série de vols de véhicules, parfois très violents, reliés à la traversée de Saint-Louis, ont perturbé le second tour des législatives.

D'un tour à l'autre, le Mont-Dore a gagné presque dix points de mobilisation. Mais aller voter aux législatives a pu s'avérer très compliqué, voire carrément périlleux. En cette journée d'élection, il a été relevé au moins sept "car-jackings", ces vols violents de véhicule, sur la portion de route provinciale qui traverse Saint-Louis. C'est du moins le chiffre confirmé par le maire dans l'édition spéciale de NC la 1ère.

"La traversée de Saint-Louis a eu son lot d'horreurs"

"Aujourd'hui encore, on a appris que la traversée de Saint-Louis a eu son lot d'horreurs", a déclaré Eddie Lecourieux au micro de Sheïma Riahi et Mourad Bouretima. Il est relaté le cas d'une personne mise en joue avec une arme à feu et déshabillée. "Je crois qu'on n'a jamais atteint ça, ici", a-t-il pointé. Et d'avancer : "Certains Mondoriens ne se sont pas déplacés. Soit ils ne souhaitaient pas aller voter, parce qu'ils pensent que ça ne sert à rien, soit ils ont eu peur de se déplacer."

Là, on vient de franchir un cap que je n'accepte pas du tout. Et je vais le faire savoir. Eddie Lecourieux, maire du Mont-Dore, le 7 juillet 2024

"Vraiment regrettable"

Ces car-jackings ont été dénoncés par l'élue municipale Niana Julié, de Générations NC. "C'est vraiment regrettable, ce qui est en train de se passer sur Saint-Louis", a réagi Roch Wamytan durant cette même édition spéciale, en tant que grand chef de la tribu et président du Congrès.

Axe fermé par les gendarmes

Dimanche matin, la gendarmerie a fermé la RP1 entre Saint-Michel et le Thabor durant une bonne heure, faute de sécurité. Même quand l'axe est ouvert à la circulation, il reste déconseillé de l'emprunter pour l'instant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le dispositif de navettes maritimes continue, entre le Vallon-Dore, Boulari et Nouméa. Ce dimanche, de nombreux électeurs ont bravé la vigilance météo et ainsi privilégié la voie maritime.

Le reportage de Sheïma Riahi et Mourad Bouretima

©nouvellecaledonie



Précisons qu'au Mont-Dore, fief historique du Rassemblement, son président Alcide Ponga a obtenu 62,33 % des suffrages exprimés (9007 voix). Emmanuel Tjibaou a convaincu 37,67 % des électeurs (5443 voix).

"Le scrutin se déroule sans difficulté"

Dans le reste de la Nouvelle-Calédonie, pas de problème majeur signalé. "Grâce au travail des mairies et des forces de sécurité intérieure, le scrutin se déroule sans difficulté sur l’ensemble du territoire", assurait le haut-commissariat à la mi-journée. Contrairement au premier tour, les électeurs de Houaïlou ont pu accéder aux bureaux de vote. Ils ont même été 71,13 % à se prononcer. En revanche, des troubles se sont déroulés dans la soirée à Magenta.