ANALYSE. Cette étude scientifique qui a été noyée dans la gestion du risque requin

A Nouméa, une nouvelle campagne de pêche aux requins s’est achevée vendredi 25 août. Du côté des défenseurs de l’environnement, on s’étonne du manque de données scientifiques dans ce dossier. Pourtant, une étude a bien été lancée en 2019 pour connaître la population de tigres et de bouledogues, ainsi que leurs déplacements dans les zones côtières de Nouméa et Bourail. Mais elle a été brusquement interrompue. Explications.

Coralie Cochin (édité par Françoise Tromeur) •

Le programme de recherche devait durer quatre ans. Lancé en mai 2019 par la province Sud, la mairie de Nouméa, l’IRD et le Port autonome, il a tourné court… au bout de neuf jours. En cause : l’attaque du petit Anthony, dans la marina de Port du Sud.

Toujours d'actualité, dit la mairie de Nouméa

La mairie de Nouméa maintient que cette étude est toujours d’actualité. Elle a juste évolué, soutient son secrétaire général, Romain Paireau. "Au départ, il était également prévu de mettre des caméras immergées et de les appâter, pour essayer d’estimer la quantité de requins. Après, face à la multiplication des attaques qu’on a eues à proximité des plages de Nouméa, on a décidé que cette partie de l’étude ne se ferait pas, pour des raisons évidentes de réduction du risque requin. Aujourd’hui, on continue à récolter de la donnée des hydrophones, et à suivre la population marquée, une petite trentaine de requins."

Priorité au "prélèvement" et à la "régulation"

Ces équipements ont démontré la très forte présence de squales au niveau du Port autonome. Plus précisément à hauteur des pêcheries, à Nouville, où plus de 244 000 détections de requins tigre et bouledogue bagués ont été enregistrées, en un peu plus de deux ans. Pour ce qui est de leur déplacement, les hydrophones ont révélé une tendance de ces squales à passer la nuit et la matinée au quai des palangriers. Puis à nager en petite rade le reste de la journée, avant de faire le tour de la presqu’île en soirée, et de rentrer en grande rade au milieu de la nuit.

Ce suivi se limite à une trentaine de spécimens, donc. "On ne marque plus d’autres requins, explique Romain Paireau, puisque, suite aux trois attaques du début d’année, on est vraiment dans une politique de prélèvement et de régulation pour réduire le risque requin."

EPLP parle de "dépopulation massive"

Associé au lancement de l’opération, l’Institut de recherche pour le développement est catégorique : sans ces caméras appâtées, et sans nouveau marquage, on ne peut plus parler d’une étude, aujourd’hui. Or, aux yeux de Martine Cornaille, la présidente d’Ensemble pour la planète, une connaissance scientifique de cette population de requins paraît essentielle pour orienter la gestion du dossier. "Il n’y a pas d’étude récente et notamment d’inventaire des requins tigre et bouledogue effectué sur la zone de Nouméa où se sont produits les accidents récents, pose-t-elle. Les éléments scientifiques dont nous disposons font état, non pas d’une surpopulation, mais bien au contraire d’une dépopulation massive, puisque les écrits de l’IRD indiquent que la population de requins dans les réserves de la province Sud est plus de 90 % inférieure à ce qu’elle est dans les récifs Pristine, c’est-à-dire les récifs vierges."

"Pas une question de moyens", selon la ville

Pour la municipalité, si cette étude a été repensée, "ce n’est pas une question de moyens, très honnêtement, assure Romain Paireau. La province Sud et la mairie notamment ont montré qu’elles étaient capables de mobiliser de gros moyens pour faire face à ce risque. Le temps de la connaissance scientifique n’est pas celui de la gestion de risque, argumente le secrétaire général. Qu’on essaie d’améliorer notre connaissance, c’est d’ailleurs la première action du plan du risque requin, donc on continuera. Simplement, quand on veut de la connaissance scientifique, il faut de la patience. Et cette amélioration de la connaissance scientifique ne peut pas se faire au mépris de la réduction du risque qui est aujourd’hui notre priorité."

Quelles conséquences des abattages ?

Or, selon EPLP, les conséquences de ces campagnes d’abattages peuvent être "dramatiques" pour la protection de ces espèces et des écosystèmes auxquels ils participent. "Les requins sont des super-prédateurs. Ils constituent le dernier maillon de la chaîne alimentaire et régulent les populations de carnivores, développe Martine Cornaille. Si les requins disparaissent, les carnivores vont proliférer. Et cela va entrainer la disparition des herbivores, lesquels sont indispensables à l’entretien de nos écosystèmes coralliens puisqu’en broutant les algues qui poussent dessus, ils leur permettent de survivre."

Devant la justice

Ensemble pour la planète continue d'ailleurs de contester cette politique du risque requin. Le collectif a déposé récemment un référé devant le tribunal administratif pour demander l’annulation des campagnes d’abattage à Nouméa. Deux autres recours sont en attente d’être tranchés. L’un, devant la Cour administrative d'appel de Paris, vise à annuler la décision de la province Sud de déclasser les requins tigre et bouledogue des espèces à protéger. L’autre, au tribunal administratif, s’oppose à la décision de la même province d’autoriser la mairie de Nouméa à "prélever" des requins dans les réserves.



"On réduit la réflexion à choisir entre l’homme et le requin"

Le WWF aussi s’interroge sur les conséquences de la politique d’abattages répétés. "Les lignes appâtées par exemple devant Nouméa, elles attirent les requins juste devant Nouméa, ou est-ce qu'elles les attirent sur de longues distances et si oui, à quelles distances ?", questionne Hubert Géraux, expert conservation et plaidoyer de l’antenne France Nouvelle-Calédonie. "L’Australie, par exemple, a parié sur la science et a montré que les requins type de Norfolk ont un espace de circulation qui intègre Norfolk jusqu’au Sud de la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu. Cela veut dire que potentiellement, on tue les requins australiens dans nos campagnes."

"Aujourd’hui, à la place de nous informer, on nous promeut l’exemplarité de la gestion du risque requin à La Réunion. On nous parle de la 'guerre aux requins', poursuit-il. Alors que nous n’avons rien entendu sur les chantiers de réduction des facteurs d’attraction des requins sur leurs côtes. Quid de la collecte des eaux usées à La Réunion : est-ce que cela a progressé ? Quid des cuves à eaux grises et noires sur les bateaux ? Quid de la collecte des eaux de lavage des cales de bateaux de pêche hauturière ? On n’a aucune information. On nous fait juste la promotion de l’abattage de requins. On réduit la réflexion à choisir entre l’homme et le requin. C’est la pire des manières de sortir par le haut de cette crise."

Comprendre les causes des attaques

Les défenseurs de l'environnement réclament aussi des études pour comprendre les causes de cette recrudescence d'attaques dans les baies de Nouméa. "Sur le seul début de l'année, il y a eu trois accidents, dont un mortel, et dans la même zone ! Est-ce que c'est à cause des travaux de l'Anse-Vata et des rejets en mer ou autre chose ? On est en droit de s'interroger", s'agace un militant écologiste.

Les projets des collectivités

Quatre campagnes d’abattage sont encore prévues d’ici la fin de l’année. Depuis janvier 2023, au moins 74 requins tigres et 41 bouledogues ont été tués. Soit 115 squales, au minimum. Une nouvelle étude pourrait voir le jour, laisse-t-on entendre à la province Sud, sans en dévoiler le contenu pour le moment. La mairie de Nouméa évoque, elle, la possibilité d’organiser un nouvel événement de type symposium, comme celui qui s’était tenu à la province Sud en 2019. Reste à savoir si les défenseurs de l’environnement, qui estiment que leurs propositions n’ont pas été entendues par les collectivités, accepteront encore d’y participer.