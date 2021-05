Dossier Usine du Sud : réactions aux récentes gardes à vue et poursuites

Alors que six personnalités de l'Ican et du collectif Usine du Sud = usine pays se trouvent au palais de justice, ce vendredi, à Nouméa, une manifestation de soutien s'est établie à hauteur du tribunal, entre autres réactions.

Françoise Tromeur •

Après le trottoir en face de la caserne Meunier jeudi, les alentours du tribunal vendredi. C'est là que se sont massés les manifestants venus soutenir les six personnalités de l'Ican et du collectif Usup qui ont été présentées à la justice après 96 heures de garde à vue. En milieu de matinée, environ 70 personnes étaient présentes : politiques indépendantistes comme Louis Mapou, qui a pris la parole, coutumiers, membres de l'Instance coutumière autochtone de négociation ainsi que du collectif...

©Natacha Lassauce-Cognard / NC la 1ere

Soutien exprimé depuis Unia

Soutien également exprimé par le conseil des chefs de clan d'Unia, tribu de Yaté dont est notamment originaire Raphaël Mapou. Dans un communiqué signé du secrétaire, Lambert Tara, et du grand chef, Djawari Bonnaventure, il "demande la libération sans condition pour toutes le personnes incriminées car [elles] n'ont fait qu'obéir au mot d'ordre coutumier lancé par les chefferies du Sud".

Le conseil reconnaît , et "déplore", que "des exactions dans le cadre de débordements spontanés ont été commises". Mais estime que "le conflit sur l'usine du Sud est résolu et cela grâce en partie aux membres de l'Ican et du comité Rhéébù Nùù (…) maintenant considérés comme des terroristes". A noter cette précision apportée par le procureur : Yves Dupas vient de déclarer "qu’il ne s’agit aucunement d’infractions à caractère terroriste".