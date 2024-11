EN IMAGES. Les croisiéristes de retour à Nouméa, après près de six mois sans toucher de paquebots

Premier retour de croisiéristes à Nouméa, ce dimanche 10 novembre 2024. L’Ovation of the seas et ses 4 743 passagers a accosté tôt ce matin au port autonome de Nouméa. Une bouffée d’oxygène pour les commerçants de la gare maritime, qui retrouvent leurs clients après près de six mois sans toucher de paquebots. Découvrez en images, cette arrivée.

C’est un mastodonte, l’Ovation of the seas qui a accosté à 7 heures à la gare maritime de Nouméa, ce dimanche 10 novembre 2024. Il s’agit du premier paquebot de retour dans la capitale, depuis le début de la crise en Nouvelle-Calédonie. Après Lifou le 18 octobre, ce premier test est réalisé à Nouméa.

Le navire recense plus de 4 700 passagers et 1 500 membres d'équipages. • ©Stephanie Chenais / NC la 1ère

Un navire aux proportions titanesques. Il accueille 4 743 passagers et 1 559 membres d’équipage.

Les passagers lors de leur descente à Nouméa, au quai Ferry. • ©Stephanie Chenais / NC la 1ère

Une réunion préparatoire, pour “garantir les conditions de sécurité et les conditions sanitaires nécessaires à la réouverture de l’escale de Nouméa”, s’est tenue le 31 octobre dernier. Elle a été menée avec des membres du gouvernement, de la direction des Affaires sanitaires et sociales, de la mairie de Nouméa, du port autonome, de la police aux frontières, de la police portuaire et de la direction territoriale de la police nationale.

Les croisiéristes ont été accueillis ce dimanche avec des chants et des danses. • ©Stephanie Chenais / NC la 1ère

Le retour des croisiéristes à Nouméa, avec des chants et danses. • ©Stephanie Chenais / NC la 1ère

Après la descente du paquebot, direction le quai Ferry et la gare maritime, à quelques minutes du port autonome. L’occasion pour les professionnels du tourisme et tours opérateurs, de retrouver leur clientèle, après près de six mois sans activité.

Les professionnels du tourisme Calédonien retrouvent leur clientèle, après plus de six mois sans activité. • ©Stephanie Chenais / NC la 1ère

Les croisiéristes de retour autour de la gare maritime de Nouméa. • ©Stephanie Chenais / NC la 1ère

Les drapeaux australiens sont de sortie pour l'occasion. • ©Stephanie Chenais / NC la 1ère

Les commerçants, placés dans l'enceinte de la gare maritime reprennent eux aussi leur activité, après des mois de difficultés.

La gare maritime de Nouméa retrouve ses commerçants et surtout, ses clients. • ©Stephanie Chenais / NC la 1ère

Les touristes en plein shopping, à la gare maritime de Nouméa. • ©Stephanie Chenais / NC la 1ère

Un retour en Nouvelle-Calédonie immortalisé, au détour d'un cliché. • ©Stephanie Chenais / NC la 1ère

Certains croisiéristes ont été emmenés jusqu'au Centre culturel Tjibaou, à Nouméa. • ©Stephanie Chenais / NC la 1ère

Il s'agit de la dernière escale du navire, qui reprendra la direction de Sydney, en Australie. D'autres paquebots seront ensuite de retour dans nos eaux : le Westerdam de Carnival à Lifou le 17 novembre et le Carnival Splendor, à Nouméa le 19 novembre. En 2023, 343 703 passagers et 118 paquebots se sont arrêtés dans nos eaux, à Nouméa et à Lifou.