La ministre déléguée aux Outre-mer attendue ce soir en Nouvelle-Calédonie : quel est le programme de cette visite ?

Marie Guévenoux doit débuter ce mercredi soir une nouvelle visite, de trois jours, dans une Calédonie toujours en crise. A son programme, peu de terrain et beaucoup d'entretiens. Avec les présidents de l'assemblée provinciale Sud, du gouvernement et du Congrès, mais aussi les différents groupes politiques et plusieurs maires. La ministre démissionnaire doit par ailleurs rencontrer les forces de l'ordre et les acteurs économiques.

Que peut annoncer à la Calédonie une ministre déléguée membre d'un gouvernement démissionnaire ? On devrait le savoir d'ici à vendredi. Marie Guévenoux est attendue ce mercredi soir en provenance de Tahiti, où elle s'est rendue pour l'ouverture des épreuves olympiques de surf. Les services de l'Etat ont transmis ce midi le programme prévisionnel de sa nouvelle visite sur le Caillou. Un déplacement concentré à Nouméa, qui ne mentionne pas de réel déplacement sur le terrain, de contact avec la population ni de prise de parole adressée aux Calédoniens. Par ailleurs, une seule séquence est entièrement ouverte aux médias. Ce mercredi À 19h30, au siège de la province Sud, entretien avec sa présidente, Sonia Backès.

À 20h45, entretien avec les forces de sécurité intérieure, à la résidence du haut-commissaire.

À 22 heures, visite du commissariat central de Nouméa et échange avec les dites forces de sécurité. C'est la fameuse séquence à laquelle les médias accrédités peuvent assister. Jeudi À 7 heures, entretien avec les présidents des deux associations de maires, à la résidence du haussaire. La presse est autorisée à qu'on appelle un tour d'images, avant de se retirer.

À 8h15, entretien au siège du gouvernement calédonien avec son président, Louis Mapou.

À 9h45, entretien avec les maires du Grand Nouméa, à la résidence.

À 11 heures, entretien avec des représentants du monde économique (tour d'images).

À 14h15, entretien avec l'intergroupe Loyalistes du Congrès, toujours à la résidence.

À 15h15, entretien avec le groupe Rassemblement.

À 16h15, entretien avec le groupe Calédonie ensemble.

À 17h15, entretien avec l'intergroupe UC-FLNKS et Nationalistes.

À 18h15, entretien avec le groupe UNI.

À 21 heures, entretien avec l’Eveil océanien. Vendredi À 7h15, entretien avec Roch Wamytan, président du Congrès, également à la résidence du haut-commissaire. Après la visite présidentielle fin mai La dernière venue de la ministre déléguée aux Outre-mer remonte à la fin mai. Dans le contexte des émeutes et des violences, elle a accompagné le président de la République en visite éclair, puis est restée quelques jours de plus. Mais ce déplacement intervient dans un contexte toujours très difficile, localement. La flambée de violences qui a déferlé à la mi-mai a fait dix victimes, selon le bilan officiel, et des dégâts estimés à au moins 265 milliards de francs CFP. Beaucoup d'attentes La Calédonie connait toujours des exactions et des blocages d'axes. La partie Sud de la Grande terre demeure isolée par la coupure de route dans la traversée de Saint-Louis. Des opérations de maintien de l'ordre se poursuivent, de même qu'un couvre-feu est maintenu. Et au vu de la situation sécuritaire, économique, sanitaire et sociale, cette visite a de quoi susciter d'immenses attentes. Reste que Marie Guévenoux, de passage à la demande du chef de l'Etat, fait partie d'un gouvernement dont les attributions actuelles sont limitées à la gestion des "affaires courantes".

