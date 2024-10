Le 15e Salon international du livre océanien chemine à travers la Calédonie, en commençant par Rivière-Salée

Le Silo 2024 prend la forme d'une caravane qui a effectué sa première étape ce samedi 5 octobre, à Rivière-Salée, avant de passer par La Foa, Ouvéa, Lifou puis de revenir à Nouméa, au parc forestier. L'enjeu, créer du lien par le livre et par la parole.

Assis sur une natte, un jeune habitant de Rivière-Salée est plongé dans un tome d’Astérix et Obélix. “La médiathèque, elle a brûlé. On ne peut plus lire. Du coup, je viens lire ici”, explique-t-il. Ce matin du samedi 5 octobre, le grand quartier Nord de Nouméa ravagé par les émeutes accueillait à la fois le marché solidaire de l’association Solidarité RS et le Silo 2024. Le Salon international du livre océanien a bouleversé sa quinzième édition. Elle se fait en mode itinérant, à commencer par cette étape de Rivière-Salée.

Prestation du conteur Sylvain Lorgnier, membre du collectif Les Possibles. • ©Carawiane Carawiane / NC la 1ère

Lire, écouter ou peindre sur les murs

Les visiteurs pouvaient assister à des prestations artistiques avec les membres du collectif Les Possibles. Partager leurs souvenirs de la médiathèque détruite avec l’auteure Sophie Minet, écouter le slameur et poète Paul Wamo. Dévorer les livres et bandes dessinées mis à disposition par la Biblio mobile.

Pour la première étape du Silo 2024, à Rivière-Salée, les enfants pouvaient dessiner sur des murs du quartier, notamment du centre commercial qui a été détruit, pendant les émeutes de mai dernier. • ©Carawiane Carawiane / NC la 1ère

Mais aussi “peindre sur les murs pour se réapproprier Rivière-Salée. Le but, ce matin, était vraiment de faire du lien”, lance Alice Pierre, directrice de la Maison du livre qui organise l'événement. En ajoutant : “Ne sachant pas si des financements pourront être trouvés l’année prochaine, c’est peut-être notre dernière fois.”

Paul Wamo lisant ses textes. • ©Carawiane Carawiane / NC la 1ère

Clôturé au parc forestier

En attendant d’y voir plus clair, le Silo 2024 se poursuivra le samedi 12 octobre au centre socioculturel de La Foa. Il s’arrêtera ensuite une semaine à Ouvéa, mettra le cap sur Lifou. “Et on finit au parc forestier les 16 et 17 novembre pour se retrouver après cette caravane”.

Le reportage de Marion Thellier et Carawiane Carawiane est à retrouver au journal de 19h30. Aperçu :