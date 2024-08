Victor Gogny transmet la présidence du Sénat coutumier à Eloi Gowe

Partager :

La passation entre ancien et nouveau présidents du Sénat coutumier a été empreinte de tradition et de paroles fortes, ce samedi, au siège de l’institution situé à Nouméa sur la presqu’île de Nouville. Le flambeau a été transmis à Eloi Gowe, de l’aire Ajië-Aro, par Victor Gogny, du pays Iaai, après une mandature mouvementée d'un an et demi.

Le temps de Victor Gogny à la tête du Sénat coutumier s'est achevé. Dix-huit mois marqués par des crises à la fois internes et externes à l'institution : révocation de Hugues Vhemavhe, émeutes, démission d'Hippolyte Sinewami… Le président sortant en a dressé le bilan ce samedi, durant le congrès du pays kanak organisé au siège, à Nouméa. Il a également évoqué la réflexion sur la place de la coutume dans le projet de société calédonien. On va poser le Sénat coutumier en face du Congrès, de manière à ce qu'il devienne une chambre parlementaire à dominante coutumière er le Congrès, à dominante administrative. Victor Gogny, président sortant du Sénat coutumier Message Louis Mapou président du gouvernement, est en charge des affaires coutumières. Il a travaillé avec les sénateurs depuis le début de son mandat. Pour lui, les sénateurs doivent se concentrer sur leurs compétences. Vous vous êtes trop éparpillés, je le dis avec beaucoup de sincérité, et vous avez fragilisé votre fondation. Il faut que vous vous recentriez. Louis Mapou, président du gouvernement L'identité culturelle s'exprime au congrès du pays kanak, le 24 août 2024, à Nouville. • ©Brigitte Whaap / NC la 1ère Un sénateur originaire de Houaïlou L'aire Ajië-Aro était représentée en nombre, pour accompagner le nouveau président. Il s'agit d'Eloi Gowe, originaire de la tribu de Gondé, à Houaïlou. Les dons échangés, les chants et les danses ont mis en lumière l’identité culturelle de cette région. Et un gouvernail sculpté a symbolisé la passation de pouvoir entre les deux sénateurs, pour une continuité dans le travail engagé par leurs prédécesseurs. D'abord un discours clair, qui est celui de continuer l'action initiée par l'Accord de Nouméa dont les axes ont été rappelés. Le travail coutumier, la restructuration de nos chefferies et aussi obtenir des moyens supplémentaires pour pouvoir défendre l apolitique publique kanak. Eloi Gowe, nouveau président du Sénat coutumier Le lieu et la durée adaptés au contexte Un congrès du pays kanak qui a dû s’adapter à la crise actuelle même dans sa forme. Il a ainsi été organisé sur un jour au lieu de deux, et à Nouméa au lieu d’Ouvéa. Les participants, venus de tous les pays kanak, n'en étaient pas moins heureux de se retrouver. Un reportage de Brigitte Whaap et Claude Lindor ©nouvellecaledonie Réforme des institutions coutumières Éloi Gowe, qui siège par ailleurs au Conseil économique social et environnemental, se montre très investi dans la réforme des institutions coutumières. En 2023, il a fait partie des sénateurs qui ont parcouru les huit aires pour présenter la vision autochtone de l’avenir institutionnel. Avec comme piste de réforme une meilleure représentation des femmes et de la jeunesse. Groupes de travail Pour lui, cette ouverture ne pourra se faire qu’en changeant le mode de nomination des sénateurs, en passant de la désignation à l’élection. Un sujet dont va se saisir un groupe de travail, a-t-il indiqué ce samedi. Un autre doit réfléchir à la restructuration des chefferies, dont certaines sont en déshérence faute de grand chef. Le sénat n’entend pas se mêler de politique, a par ailleurs assuré le nouveau président. En revanche, il entend bien être partie prenante des discussions sur l’avenir pour tout ce qui concerne l’identité kanak.

Partager :