Sébastien Lecornu a quitté la Calédonie pour la Malaisie après cinq jours de visite

Trois ministres du gouvernement Borne de passage sur le sol calédonien en deux semaines. Le troisième vient de terminer sa visite officielle. Direction la Malaisie pour Sébastien Lecornu, après quelques derniers arrêts.

Et de trois. Les trois ministres du gouvernement Borne qui se sont succédé en Calédonie entre le 23 novembre et le 7 décembre s’en sont tous repartis. Après Gérald Darmanin niveau institutionnel, après Bruno Le Maire côté nickel, c’est Sébastien Lecornu, en charge des Armées, qui a quitté le Caillou. Arrivé dimanche dernier, il était attendu ce vendredi en Malaisie, notamment pour y rencontrer son homologue, Mohammed Hassan.

Conférence à Nouméa

Avant de rejoindre Kuala Lumpur, différents rendez-vous, qui ne figuraient pas forcément au programme prévisionnel officiel. Jeudi soir, Sébastien Lecornu tenait une conférence dans un hôtel de Nouméa, sur le thème "Sécurité et défense en Nouvelle-Calédonie". L'occasion de revenir sur la raison principale de sa présence, à savoir la réunion des ministres de la Défense du Pacifique Sud qui s'est conclue mercredi à l'Anse-Vata.

Accord "Sofa" avec Fidji

À noter la signature, par ailleurs, d'un "status of forces agreement", un "accord de statut des forces à l'étranger", avec le ministre de la défense fidjien Pio Tikoduadua. "Cet accord juridique, explique Paris dans un communiqué, facilite les relations de défense et cadre les activités de coopération : visites, échanges d'expérience, activités conjointes dans le domaine de la recherche ou l'armement, conseil aux Forces de la République des Fidji par des actions de formation ou de soutien, fourniture d'aide d'urgence..." Dans le même élan, il a été annoncé l'ouverture d'une mission de défense au sein de l'ambassade de France aux Fidji. La seconde implantée dans le Pacifique sud, après celle de Canberra, en Australie. Il s'agit d'un relais au ministère des Armées.

"Un lien particulier avec le service militaire adapté"

Jeudi, Sébastien Lecornu a par ailleurs poussé jusqu’à Bourail. Hélicoptère en direction du camp de Nandaï, revue des troupes. Puis découverte du RSMA ouvert en province Sud il y a trois ans, en complément des deux sites dans le Nord à Koumac et Koné. Pas une visite de courtoisie. La structure tient d’une promesse d’Edouard Philippe en 2017 et Sébastien Lecornu a suivi le projet, d’un ministère à l’autre. “J’ai un lien particulier avec le service militaire adapté, confirme-t-il. Il dépend du ministère des Outre-mer”, son portefeuille précédent. “J’ai pris un certain nombre de décisions, y compris celle de financer la mise en œuvre de cette compagnie à Bourail. Et l'encadrement se fait par des militaires de l'armée de terre."

Pour continuer dans "la douane" ou "la Marine"

Aujourd’hui, les volontaires peuvent choisir d'apprendre les métiers de la logistique, la soudure ou la sécurité. Cécilia Teouri envisage de "faire de la douane". Dominique Koteureu, lui, aimerait "s'engager dans la Marine [comme] matelot fusilier marin, pour découvrir un peu le monde". Sur les trois compagnies de Nouvelle-Calédonie, plus de 700 jeunes bénéficient de formations cette année. Seulement 10% des stagiaires souhaitent intégrer l'armée.

