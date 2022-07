Une semaine de commémorations, 69 ans après la disparition de "La Monique"

La Monique a sombré le 31 juillet 1953, entre Maré et Ouvéa.

Dans les trois provinces, cette semaine, on rend hommage à celles et ceux qui ont péri en mer en 1953, entre Maré et la Grande-Terre. Retour sur les commémorations.

Lundi à Nouméa C'est au musée maritime de la Nouvelle-Calédonie que s'est ouvert la semaine de commémorations en hommage aux disparus de La Monique lundi après-midi. Un drame toujours inexpliqué à ce jour, au cours duquel 126 personnes avaient perdu la vie en mer. Le reportage de Bernard Lassauce et David Sigal. Mardi à Koné Dans le cadre de la commémoration de La Monique, le centre culturel de Pomemi accueillait mardi matin une exposition d’œuvres réalisées par les élèves des collèges de Tieta à Voh. Ces adolescents ont imaginé et revisité la disparition de La Monique. Un devoir de mémoire qui peut se transmettre au travers de l’art, pour que les jeunes générations connaissent cette partie tragique de l’histoire calédonienne. Les collégiens ont créé un journal du 31 juillet 53 avec des textes et dessins retraçant la tragédie. Noélla Poemate est leur professeur de Français à Tieta à Voh. Elle répond à Brice Bachon. Le programme : lundi 25 juillet, à Nouméa : 16h30, ouverture au Musée maritime ; 18h30, soirée au Conservatoire de musique et de danse.

mardi 26 juillet, à Koné, 8h15 : représentations au centre culturel Pomémie, en collaboration avec le centre culturel Goa Ma Bwarhat de Hienghène.

mercredi 27 juillet, à Bourail, 9h30 : projection du film La Monique, une blessure calédonienne réalisé par Vincent Perazio et conférence.

La Monique, une blessure calédonienne réalisé par Vincent Perazio et conférence. jeudi 28 juillet, à Ouvéa, 7h30 : dépôt de gerbes, témoignages, chants, danses, projection…

vendredi 29 juillet, à Tiga, 13 heures : présentation du projet aux autorités coutumières et projection du film.

samedi 30 juillet, à Lifou, 8 heures : hommage, intervention musicale, poésie…, à Xepenehe.

dimanche 31 juillet, à Maré, 7 heures : dépôt de gerbes, chants, représentations musicales et danses, à Tadine.

