Visite ministérielle en Nouvelle-Calédonie : thématique police et province des îles Loyauté, à suivre dans ce direct

Retour dans le Sud, ce jeudi matin, pour Gérald Darmanin. En son quatrième jour de visite officielle, le ministre de l’Intérieur rencontre les policiers de Calédonie, et ils ont des messages à passer. Entretiens prévus par ailleurs avec les parlementaires, la maire de Nouméa et le président de la province Îles, puisqu'un tour par Lifou est prévu dans l'après-midi. A suivre dans notre direct numérique.

Rédactions de NC la 1ère et Françoise Tromeur •

[7h15] Le locataire de la Place Beauvau sera en terrain connu, ce matin : ils rencontrera les policiers, lors d'une visite au commissariat central, à Nouméa. Ceux-ci comptent lui livrer un certain nombre de doléances : le retour des Calédoniens exerçant en Métropole, la revalorisation des retraites, l'indexation des policiers adjoints au même titre que leurs homologues gendarmes, la fin des concours décentralisés ou le renforcement de la section d'intervention. Sur le Caillou, on compte plus de 560 fonctionnaires de police, tous services confondus. Un corps de métiers vieillissant : la moyenne d'âge atteint 43 ans. Le besoin de sang neuf se fait sentir et les syndicats espèrent convaincre de la nécessité d'un retour des jeunes policiers Calédoniens basés en Métropole. On en recense plus de 170.

Une mise en contexte signée Martin Charmasson et Laurent Corsi :

©nouvellecaledonie

[7h10] Hier, l'étape dans le Nord a été marquée par un entretien avec le président de la province Paul Néaoutyine, indépendantiste chef de file du Palika. Par la problématique du manque de médecins, abordée dans l'hémicycle. Par une déclaration autour du nickel. Ou encore par ce tour à cheval à la brigade de Poya. Autant de moments à retrouver dans notre compte-rendu numérique.





Scène de Brousse à Poya, mais avec un ministre en costume : Gérald Darmanin à cheval avec les gendarmes du PSIC. • ©Nathan Poaouteta / NC la 1ère

[7h05] En parallèle, les collaborateurs du ministre multiplient eux aussi les échanges. Citoyen mondorien annonçait en effet qu'elle serait reçue ce matin "par le cabinet" de Gérald Darmanin. L'association s'est donnée comme but "d’agir pour la défense des habitants des quartiers du Mont-Dore et des usagers de la RP1". "Nos voix pour l'avenir" signale quant à elle son rendez-vous avec "les conseillers du ministre" en fin de matinée. Le regroupement d'associations et de collectifs se revendiquant de la société civile demande à être représenté lors des ateliers sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie.

[7 heures] Bienvenue dans ce quatrième direct consacré à la visite de Gérald Darmanin en Nouvelle-Calédonie. Après un mercredi passé en province Nord, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer retrouve le Sud, mais s’envolera pour Lifou cet après-midi. Voici le programme prévisionnel diffusé lundi aux rédactions :