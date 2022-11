Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, se rendra à Mayotte "fin décembre". L'occasion de faire un point d'étape sur les annonces faites lors de sa précédente venue en août.

Marie Boscher •

Gérald Darmanin se rendra à Mayotte fin décembre pour "faire un point d'étape sur les engagements pris" lors de sa précédente visite en août dernier. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer avait alors fait plusieurs annonces concernant la sécurité sur le territoire et l'immigration clandestine. Parmi celles-ci, la création de quatre nouvelles brigades de gendarmerie et la pérénnisation d'un escadron de 72 gendarmes, le renforcement du plan Shikandra lancé en 2019 pour lutter contre l'arrivée illégale de personnes et la livraison de deux intercepteurs supplémentaires au premier trimestre 2023.

Le ministre "passera à cette occasion le Nouvel an aux côtés des Mahorais et des policiers et gendarmes mobilisés pour assurer la sécurité de la population", précise le communiqué envoyé par le ministère.

Mayotte en tension

Le 22 novembre dernier, Gérald Darmanin avait annoncé qu'un chapitre de la prochaine loi de programmation militaire sera dédié à Mayotte et à la Guyane. Le territoire a en effet été le théâtre de tensions accrues ces dernières semaines, qui ont poussé le gouvernement à envoyer le RAID sur place pour "rétablir la paix publique".

La situation de Mayotte en quelques chiffres :

Une violence extrême qui prend source dans les nombreuses difficultés rencontrées par le 101e département, touché par le chômage, une pauvreté élevée et l'immigration clandestine.