Jets de projectiles au Port : la victime est décédée, cinq adolescents interpellés

La jeune femme de 25 ans touchée par un parpaing lancé depuis le pont de l'échangeur du Sacré-Coeur, samedi soir, au Port, est décédée. C'est désormais une procédure judiciaire pour assassinat, et non plus pour tentative d'assassinat, qui est ouverte. Ce mercredi matin, cinq adolescents âgés de 14 et 15 ans ont été interpellés.

Depuis le dramatique accident survenu sous le pont de l'échangeur du Sacré-Coeur, dans la soirée du samedi 30 septembre, les enquêteurs du commissariat de police du Port ont multiplié les auditions et leur travail d'enquête a porté ses fruits. Ce mercredi 4 octobre, dans la matinée, cinq mineurs âgés de 14 et 15 ans ont été interpellés au lever du jour. Trois d'entre eux ont été arrêtés au Port et un autre à La Possession. Des adolescents originaires du Port et de La Possession C'est ce qu'a annoncé la procureure Véronique Denizot, en direct, sur les ondes de Réunion La 1ère, dans l'émission Gran Matin. Ces suspects risquent des poursuites pour assassinat, et non plus pour tentative d'assassinat. La victime, une jeune femme de 25 ans qui avait été hospitalisée dans un état critique après les faits, est en effet décédée, comme l'a également indiqué la cheffe du parquet de Saint-Denis. Des galets et même un caddie ont été lancés du pont de l'échangeur du Sacré-Cœur, blessant très grièvement une femme de 25 ans • ©DR Un témoin avait aperçu deux jeunes Elle était la passagère d'un des véhicules ayant été touchés par des projectiles lancés depuis le pont par un groupe de mineurs. Un parpaing avait traversé le pare-brise du véhicule dans lequel elle se trouvait avec son mari, la blessant très grièvement à la tête. L'appel à témoins lancé par le commissariat du Port avait permis de recueillir une poignée de témoignages, parmi lesquels celui de cet homme retrouvé par Réunion La 1ère. Un homme qui avait expliqué avoir aperçu deux jeunes "lancer des pierres sur les voitures". La victime a été prise en charge dans un état de grave au niveau du pont de l'échangeur du Sacré-Cœur au Port • ©Adjaya Hoarau L'ARAJUFA saisie pour accompagner les victimes En plus des galets et du parpaing, un caddie avait également été lancé sur des automobilistes ce soir-là. D'autres victimes de ces caillassages se sont entre-temps manifestées, pour des dégâts uniquement matériels. Des caillassages réguliers étaient rapportés depuis plusieurs semaines. "S'agissant de la prise en charge des victimes, le parquet de Saint-Denis a saisi dès lundi matin les services de l'ARAJUFA, pour apporter aide psychologique et aide juridique aux proches de la victime désormais décédée, au-delà de ce que la celulle d'urgence médico-psychologique a déjà pu faire", indique encore la procureure Denizot. La responsable du parquet de Saint-Denis indique que cette prise en charge par l'ARAJUFA est également à destination des "victimes matérielles" de ces actes de malveillance.

