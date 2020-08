Des rendez-vous économiques et sociaux pour le deuxième jour de visite du ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, à La Réunion

Le deuxième jour de visite du ministre des Outre-mer à La Réunion, ce mardi 18 août, sera axé sur l’économie, et le logement. Sébastien Lecornu doit évoquer le plan de relance économique. Il sera aussi question des logements sociaux à Saint-Denis.

LP / Géraldine Blandin •

La cellule de continuité économique et sociale

Quel plan de relance ?

Logement social

Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, entame ce mardi 18 août sa deuxième journée de visite à La Réunion. Le plan de relance économique et le logement social seront au cœur des rencontres prévues dans l’île.A 12h30, au Conseil Régional, le ministre aura un déjeuner de travail. Au Moca, il rencontrera la cellule de continuité économique et sociale de la Région. L'objectif est de travailler à un plan de relance économique post-covid spécifique à La Réunion.Depuis la crise sanitaire, l'économie réunionnaise est en souffrance. Elle est fortement dépendante des échanges extérieurs et du tourisme impactés par la crise. De plus, 95 % des entreprises réunionnaises sont de très petites entreprises, c’est-à-dire des structures plus vulnérables.Le plan de relance discuté, ce mardi, fait partie du plan de relance économique européen, qui prévoit 40 milliards d’euros pour la France, et 1 milliard 928 millions d’euros pour les régions ultrapériphériques.Quelle sera la part de cette enveloppe consacrée à la Réunion ? Réponse cet après-midi. Sébastien Lecornu veut trouver des solutions « sur mesures » pour l'île, avec pour la transition écologique pour fil conducteur. Le ministre a déjà évoqué trois axes : la relance par la commande publique, l’accompagnement poussé de certaines filières comme le tourisme, le BTP ou encore l'agriculture, et la mise en place d’outils d’ingénierie en plus de l’accompagnement financier.A 15 heures à Saint-Denis, Sébastien Lecornu ira à la rencontre des habitants de logements sociaux, aux côtés de la maire du chef-lieu, Ericka Bareigts. Il devrait préciser les intentions de l’Etat, du Département, de la ville de Saint-Denis et des bailleurs sociaux pour la relance et notamment via la réhabilitation des logements, autour de la SHMLR Bouvet.Hier, le ministre des Outre-mer a participé à la rentrée scolaire et s’est exprimé sur la crise sanitaire. Il assure qu’à La Réunion "la situation est largement maîtrisée et sous grande surveillance".