Airbags défectueux : deux nouveaux cas mortels objets d’une enquête en Guadeloupe

Au fil du temps, des cas de blessures, parfois mortelles, possiblement infligées par des airbags défectueux sont régulièrement découverts, en Guadeloupe. Alors qu’une enquête porte, depuis juin 2023, sur cinq accidents, dont trois pour "homicide involontaire", deux nouveaux décès ont été identifiés comme liés à ces équipements défectueux. Le même juge d’instruction a été saisi de ces derniers, qui remontent à 2020.

Le juge d’instruction chargé de l’enquête portant sur cinq accidents dans lesquels des airbags sont mis en cause a récemment été saisi de deux nouveaux cas. Ces fois encore, les coussins gonflables de la marque japonaise Takata sont pointés du doigt. Cette information est révélée par lefigaro.fr, qui a interviewé la procureure de la République de Pointe-à-Pitre, Caroline Calbo, ce vendredi 31 mai 2024.

Une enquête pour sept dossiers d'airbags défectueux

En 2020, deux personnes sont décédées en Guadeloupe, l’une à bord d’une Ford et l’autre d’une Toyota. Ces faits sont survenus dans des circonstances qui rappellent des cas déjà mis à jour localement, concernant des Citroën C3.

Au total, les Parquets de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre parlaient, en juin 2023, de 11 affaires, uniquement dans l'archipel.

Depuis, cinq faits faisaient l’objet d’une information judiciaire, dont trois pour "homicides involontaires" ; s’ajoutent donc les deux nouveaux cas mortels récemment inclus.

Sur ces sept accidents, deux ont fait des victimes qui souffrent aujourd’hui de graves séquelles.

Au moment de leur déclenchement, parfois intempestif, les airbags défectueux propulsent des éclats métalliques, à très grande vitesse (tels des balles d'arme à feu), susceptibles d’occasionner des blessures, voire de tuer les conducteurs.

Serait-ce dû à un défaut de fabrication, ou à l’usure de ces équipements ? La chaleur augmenterait-elle le risque ? L’enquête liée à ces dossiers s’avère longue et très technique.

Des rappels de véhicules

Plusieurs marques de voitures ont procédé à des rappels. Dans ces circonstances, les propriétaires sont invités à ramener leur véhicule chez leur concessionnaire, afin que l’airbag soit remplacé.

Depuis le 3 mai dernier, plus de 600.000 Citroën C3 et DS3 ont ainsi été rappelées, dans le monde, indique la presse nationale. Mais, comme on peut le constater, bien d’autres constructeurs automobiles sont concernés.

En Guadeloupe, plusieurs alertes ont été lancées par les enseignes. Reste aux automobilistes à ne pas prendre cette question à la légère, en particulier ceux qui ont acheté leur voiture d’occasion ; ceux-là, non connus des entreprises, doivent spontanément s’inquiéter de l’état de leur airbag.

