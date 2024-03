L'eau à nouveau propre à la consommation aux Abymes, au Gosier et à Goyave

Les résultats d'analyses sont tombés, après les réparations sur le feeder de Belle-Eau-Cadeau. L'eau est propre à la consommation "pour l'ensemble des paramètres mesurés".

Guadeloupe La 1ère •

Les usagers des communes des Abymes, du Gosier et de Goyave peuvent désormais, sans crainte, consommer l'eau du robinet, selon l'Agence régionale de santé (ARS) et de la préfecture de la Guadeloupe, qui viennent de donner leur feu vert.

Suite aux travaux de réparation réalisés par le Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de la Guadeloupe (SMGEAG), sur le feeder de Belle-Eau-Cadeau, une campagne priorisée de prélèvements et d'analyses avait été lancée en urgence, sur le réseau de distribution impacté par la casse constatée. Et les résultats viennent d'être communiqués.

Au regard des résultats d'analyses reçues, l'eau distribuée par le feeder de Belle-Eau-Cadeau est conforme aux exigences de qualité en vigueur, pour l'ensemble des paramètres mesurés. Communiqué de l'ARS et de la préfecture de la Guadeloupe - 30/03/2024 à 18h50

Les habitants concernés par les coupures dues à la rupture de la canalisation principale (FEEDER) qui relie la Basse-Terre à la Grande-Terre ont longtemps attendu de voir l'eau couler chez eux ; plusieurs jours pour certains.

Ce samedi 30 mars, à la mi-journée, plusieurs secteurs ont été réalimentés : le CROUS, Bas-du Fort, Fouillole, la Marina, Chauffour, Morne Torudu, Duthau, Tonelle, Besson, Carenage, Morne Bernus, la rue Thimothée Gendry et la résidence Louisy Mathieu. Le SMGEAG annonçait une distribution progressive sur les zones encore en souffrance.

Mais quand enfin la ressource était à nouveau disponible, des doutes subsistaient quand à sa potabilité. Dans ce type de cas, le principe de précaution prévaut et il fallait attendre ces résultats d'analyse, avant d'utiliser l'eau pour la boisson, la cuisine et le brossage des dents, notamment.

Pour rappel, les dégradations causées aux infrastructures gérées par le SMGEAG, seraient dues à des actes de malveillance. Une plainte a donc été déposée contre X pour faire toute la lumière sur l'origine des lourds désagréments qui en ont découlé.

Les équipes mobilisées sur les réparations ont eu du fils à retordre pour la remise en état des équipements.