La gestion du MACTE scrutée par les pouvoirs publics

Le conseil d’administration du Mémorial acte entend pleinement jouer son rôle et veiller au bon fonctionnement de l’EPCC, en vue d’un avenir meilleur. Ses membres se sont réunis hier. En jeu, notamment, la réintégration des personnels licenciés. La directrice, quant à elle, aura à rendre des comptes.

Un nouvel épisode du feuilleton du Mémorial Acte s’est joué à l’espace régional du Raizet, aux Abymes, hier matin (jeudi 20 octobre 2022), où les membres du Conseil d’administration du "Centre caribéen d'expressions et de mémoire de la Traite et de l'Esclavage" se sont réunis. Ils ont fait le point sur les relations social au sein de l’établissement, qui s’avèrent délétères depuis plus d’un an. L’avenir de la structure était aussi un sujet à l’ordre du jour, ainsi que le bilan de la directrice générale, Laurella Rinçon.

La réunion n’aura pas duré plus d’une heure.

Les administrateurs entendent se plier à la décision du ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion : la réintégration de la dizaine de salariés licenciés du MACTE doit être concrétisée. La demande de licenciement les concernant a été rejetée par l’Inspection du travail.

Pourtant, le mois dernier, ils se plaignaient d’être empêchés d’accéder à leur lieu de travail.

Il n’y aura aucun licenciement au Mémorial Acte et nous allons faire savoir cela à la directrice. Par la suite, nous attendons le rapport de l’inspection diligentée par les ministères des Outre-mer et de la culture. Et nous allons demander à la directrice de venir présenter son travail, au niveau du conseil d’administration, notamment sur sa gestion, gestion financière, gestion du personnel, gestion du MACTE aussi. Par la suite, nous saurons quelle direction prendre. Ary Chalus, président du Conseil d’administration du Mémorial Acte, président de la Région Guadeloupe

Ary Chalus, président du Conseil d’administration du Mémorial Acte, président de la Région Guadeloupe • ©Mickaël Bastide - Guadeloupe La 1ère

Acculer par le rapport de la Direction générale du travail, les administrateurs se disent décidés à revoir en profondeur le fonctionnement du Mémorial Acte.

Nous avons effectivement vu qu’il y a beaucoup de manquements, beaucoup d’erreurs, des choses comme cela... Je ne veux pas que l’opinion puisse penser qu’il y a une guerre contre qui que ce soit. Ce qui est important maintenant, c’est que le MACTE puisse jouer son rôle, pour la Guadeloupe, pour la Caraïbe. Et nous prendrons nos décisions, en fonction de ce qui sortira de l’inspection missionnée par l’Etat. Ary Chalus, président du Conseil d’administration du Mémorial Acte, président de la Région Guadeloupe

En attendant, Laurella Rinçon demeure, jusqu’à nouvel ordre, en poste. Le conseil d’administration lui demande d’assurer au mieux la gestion de l’établissement public de coopération culturelle (EPCC).

Pour rappel, la Guadeloupéenne avait été nommée directrice générale du MACTE en septembre 2019.

Elle avait suspendue en mars 2021, par le conseil d’administration, puis son contrat avait été purement et simplement résilié, en juillet 2021.

En février 2022, le tribunal administratif a récusé tous les arguments qui avaient motivé la décision du CA de relever Laurella Riçon de ses fonctions.

Parallèlement, les salariés affiliés à la CFTC se plaignent de conditions de travail et managériales favorisant les risques psycho-sociaux.

Et pendant ce temps, le rôle dévolu au "Centre caribéen d'expressions et de mémoire de la Traite et de l'Esclavage" est largement passé au second plan.