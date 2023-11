Un rapport intermédiaire, suite au chavirage mortel en marge de la Route du Rhum 2022

Alors que les derniers concurrents franchissent la ligne d’arrivée de la Transat Jacques Vabre, en Martinique, il est à nouveau question de la dernière Route du Rhum – Destination Guadeloupe. Le bureau d’enquête sur les accidents de mer vient de publier un rapport intermédiaire, sur le drame qui avait entrainé la mort de deux personnes, lors de l’arrivée du vainqueur Charles Caudrelier. C’était le 16 novembre 2022. Un rapport malheureusement un peu décevant.

Eric Stimpfling •

Le bureau d’enquête sur les accidents de mer (BEA) a rédigé un rapport intermédiaire, qui tient en deux pages, sur le dramatique accident en mer, qui s'est produit en marge de l'arrivée à Pointe-à-Pitre du vainqueur de la dernière édition de la "Route du Rhum – Destination Guadeloupe", le 16 novembre 2022. Comme il le reconnaît lui-même, le BEA Mer a visiblement éprouvé quelques difficultés, dans ce dossier. Il est fait mention de contraintes techniques, sans plus de précision.

Le code des transports, lui, fait pourtant obligation de produire un rapport final dans les 12 mois qui suivent un accident de mer.

De maigres informations

L’affaire se résume à quelques lignes, qui ne font que confirmer les premiers éléments déjà connus.

Dans la nuit du 16 novembre, la vedette le "Coralia" accompagnait l’arrivée du vainqueur de la Route du Rhum en compagnie de très nombreux autres navires de plaisance, lorsqu'elle a chaviré. Ce bateau avait, à son bord, 9 personnes invitées par l’organisation.

C’est l'important trafic qui a généré une mer hachée et agitée. Surpris par une vague venant de l’arrière, le capitaine du Coralia laisse partir son navire en surf. Le navire, soulevé de l’arrière bâbord (sur la gauche donc) entame un mouvement de gîte sur tribord (sur la droite) et enfourne de l’avant dans un paquet de mer.

7 passagers se retrouvent sous la coque retournée. Seuls 5 parviennent à s’extraire. 2 restent bloquées et se noient.

Fin du rapport intermédiaire. Le BEA Mer promet néanmoins que les conclusions sur les circonstances et les causes de l’évènement seront rendues publiques lors de la publication du rapport final.

En revanche, aucune date n’est annoncée.

Une seconde enquête en cours, menée par l’autorité judiciaire

Une information judiciaire avait été ouverte, le 21 novembre 2022, soit 5 jours après le drame, pour "homicides involontaires, blessures involontaires par imprudence et non-respect des textes en matière de sécurité". Le dossier est donc toujours aujourd’hui entre les mains d’un juge d’instruction.

Pour l’heure, seul le pilote du Coralia, un jeune guide touristique âgé aujourd’hui de 22 ans, a été mis en examen pour homicides et blessures involontaires.

L’enquête confiée à la gendarmerie doit également permettre de déterminer les conditions dans lesquelles ce bateau et ce pilote ont été affrétés et accrédités.

Pour rappel, le Conseil Régional avait à l’époque lancé un appel d’offres remporté par la société Atmosphère. La liste des vedettes avait ensuite été soumise, pour validation, à la Direction de la mer.

