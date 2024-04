L'Actu en bref du 15 au 19 avril 2024

Triple meurtre à Macouria, Saint-Laurent du Maroni face à la recrudescence de la violence, intempéries et inondations, voici le résumé de l'actualité en bref de cette semaine.

1 Un homme aurait tué sa compagne et ses deux enfants à Macouria

#FAITS-DIVERS Un nouveau drame est survenu mercredi 17 avril en Guyane. Un homme aurait tué sa compagne et ses deux enfants à Macouria. L'auteur présumé du triple homicide a été hospitalisé à Cayenne, selon le parquet de Cayenne. Un autre individu est recherché par les autorités.

2 Tension à Saint-Laurent-du-Maroni face à la recrudescence de la violence

#SECURITE Deux marches ont été organisées lundi 15 avril à Cayenne et Saint-Laurent du Maroni afin de dire non à la violence, notamment à l’égard des professionnels de santé. Ces manifestations, à l’initiative du corps médical guyanais, ont réuni des centaines de personnes. Une réunion entre le préfet et le collectif Positif Soolan Pikin s’est tenue ce lundi 15 avril à Saint-Laurent. Pas de quoi convaincre les habitants. Au petit matin plusieurs accès de la ville ont été bloqués par des manifestants. Après une nuit de tensions, le calme est revenu dans la capitale de l’Ouest.

3 La Guyane placée sous vigilance orange, le retour des inondations

#METEO Une partie des Guyanais a été réveillée par les orages au matin du mercredi 17 avril. Conséquence de ce mauvais temps, une grosse partie des habitants a été privée d’électricité. Ces fortes pluies sont souvent accompagnées d'inondations et comme chaque année, de nombreux habitants sont vite envahis par les eaux. À Cayenne, c'est également le cas. Une locataire de la résidence Gustave Stanislas raconte son calvaire.

4 303 kilos de cocaïne saisis à l'aéroport Félix Eboué

#TRAFIC_DE_DROGUE C'est un chiffre record dans la lutte contre le trafic de stupéfiants en Guyane. 303 kilos de cocaïne ont été saisis à l'aéroport Félix Eboué, vendredi 12 avril 2024. La marchandise a été retrouvée dans du fret qui devait embarquer à bord du vol Air Caraïbes vers Paris. Deux suspects ont été arrêtés et incarcérés en Martinique mardi dernier. Ils ont été mis en examen pour trafic de drogue en bande organisée par un magistrat de la Juridiction Interrégionale Spécialisée (JIRS) de Fort de France.

5 Qui sont les porteurs de la flamme olympique en Guyane ?

JEUX_OLYMPIQUES Le 9 juin 2024, la flamme olympique traversera sept communes du territoire, de Camopi à Cayenne, en passant par Saint-Laurent du Maroni et Saint-Georges de l'Oyapock. La Guyane sera le premier territoire ultramarin à accueillir le passage de la flamme. Une partie de la liste des porteurs est désormais connue. Des relayeurs qui seront menés par le judoka François Pina. 24 personnalités publiques se passeront le relais.