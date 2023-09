L'actu en bref du 18 au 22 septembre 2023

Un ancien directeur d'école condamné pour meurtre, l'avenir du groupe Caire ou encore la Guyane Cup, retrouvez tout de suite le résumé de l'actualité qui a marqué cette semaine dans l'actu en bref.

1 25 ans de réclusion criminelle pour Germain Balmokoun

[JUSTICE] L'ancien directeur d'école et ex-adjoint au maire de Saint-Laurent du Maroni a été jugé coupable de meurtre avec préméditation sur sa conjointe, Thu Ha Tran Thi en 2016. La dernière journée du procès a eu lieu mardi 19 septembre à la Cour d'Assises de Guyane. Ce dernier clame toujours son innocence.

2 Oiapoque : une adolescente décède des suites d'une tentative de meurtre précédée d'un viol

[FAITS-DIVERS] Elle est morte des suites de son viol. Âgée de 15 ans, cette jeune fille originaire d’un village amérindien d’Oiapoque avait ingéré de la boue, son agresseur l’ayant jetée dans la vase. Soignée à l’hôpital, elle n’a, cependant, pas survécu à son abominable agression. L’agresseur a été rattrapé et arrêté sur un bateau de pêche qui prenait le large. Il avait déjà été emprisonné pour des faits similaires l’année dernière.

3 De plus en plus de personnes touchées par la maladie d'Alzheimer en Guyane

[SANTE] Jeudi 21 septembre a eu lieu la journée mondiale Alzheimer. Cette maladie neurodégénérative qui affecte la mémoire, touche de nombreuses personnes partout dans le monde. Notre territoire n'est pas épargné. Il y a de plus en plus de patients répertoriés dans les foyers guyanais. Les avancées scientifiques sont lentes dans ce domaine et aucun traitement ne vient à bout de cette maladie.

4 Groupe Caire : deux offres encore en lice

[TRANSPORTS] Trois dossiers ont été soumis à l’examen du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, ce jeudi 21 septembre 2023. Les juges communiqueront leur décision le 29 septembre prochain. Dès lors, on saura s’ils optent pour la liquidation de l’entreprise de transport aérien de passagers ou pour la reprise de son activité avec une autre gouvernance.

5 Beach-volley : Victoire de l'Argentine et du Chili pour la Guyane Cup

[JEUX_OLYMPIQUES] La Guyane Cup, compétition de beach-volley, qualificative pour les Jeux Olympiques 2024, s'est disputée du 18 au 21 septembre à la place des Palmistes à Cayenne. 10 équipes nationales ont participé à l'événement. L'Argentine remporte la compétition chez les femmes. Du côté des hommes, ce sont les Chiliens qui se sont imposés en finale.