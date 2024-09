Carburants, "taxe sucre", desserte aérienne ou pêche : ce qui change en septembre pour les Calédoniens

Au mois de septembre, en Calédonie, le plein revient un peu plus cher. Une nouvelle taxe, sur les produits sucrés, entre en vigueur. Air Calédonie stoppe ses vols vers Koné. Air Calédonie international suspend sa ligne vers le Japon. Par ailleurs, il est interdit de pêcher le picot ainsi que l'huître, et la réserve naturelle de Grand port est fermée.

Dimanche 1er septembre a été jour de changements. Tour d'horizon.

Les prix des carburants augmentent

Au 1er septembre, le prix à la pompe du litre d'essence sans plomb est passé à 169,6 F (soit une augmentation de 2,6 francs). Et le litre de gasoil a un peu augmenté, de 0,6 F, ce qui l'amène à 150,1 F.

La "taxe sucre" entre en vigueur

Elle devait s'appliquer au 1er août, cela a été repoussé d'un mois. Depuis le 1er septembre, donc, une nouvelle taxe existe en Calédonie, sur certains produits alimentaires contenant du sucre. D'où son surnom de "taxe sucre". Elle cible les boissons sucrées, les crèmes glacées, les confiseries, les chocolats, mais aussi certaines sauces, pâtisseries et produits de boulangerie. Le but est à la fois de renflouer les caisses du pays et de dissuader les Calédoniens de consommer trop sucré.

Aircal arrête ses rotations vers Koné

La nouvelle figure sur le site d'Air Calédonie. "Pour raisons économiques, la compagnie est contrainte d’annuler les rotations à destination et en provenance de Koné à partir du 1er septembre 2024." En juillet, Aircal a annoncé la mise en place d'un plan social, pour faire face aux conséquences de la crise calédonienne.

La ligne Nouméa-Tokyo est suspendue

La compagnie aérienne internationale de Nouvelle-Calédonie a aussi stoppé les vols vers une de ses destinations, comme elle l'a fait savoir le 10 juillet : suspendue, la ligne entre Nouméa et Tokyo, au Japon. Là aussi, la décision s'inscrit dans un ensemble de mesures destiné à faire face à la crise et à ses conséquences.

Les bus Raï reprennent lentement

Septembre c'est aussi le mois qui voit les bus du Raï reprendre la route. Cinq lignes sur 21 ont repris sur la Grande terre lundi 2 septembre, après trois mois et demi d'arrêt.

La pêche au picot est fermée

Depuis le 1 er septembre 2024 et jusqu'au 31 janvier 2025, dans le Sud comme dans le Nord, qu'on soit professionnel ou pas, il est interdit de pêcher, vendre et acheter des picots. Du moins ceux de la famille des siganidés (picots rayés, picots gris, picots hirondelle).

Toute l'année, il est interdit de pêcher les picots rayés dont la longueur totale à la fourche est inférieure à vingt centimètres.

L’achat de picots d’élevage est autorisé.

La pêche aux huîtres, aussi

Interdit aussi de pêcher, transporter, vendre, acheter ou même détenir des huîtres sauvages, de roche et de palétuvier, jusqu'au 30 avril 2025. Dans les provinces Sud et Nord.

La réserve de Grand port est close, au Mont-Dore

Comme chaque année, ces deux interdictions coïncident avec la fermeture d'une réserve naturelle située dans le Grand Sud calédonien. La réserve de Grand port, vers Prony, où la pêche est totalement fermée du 1er septembre au 31 décembre.