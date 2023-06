REPLAY. Retour de Gérald Darmanin en Nouvelle-Calédonie, les grandes lignes de son interview du dimanche 4 juin

Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer achève sa troisième visite officielle en Nouvelle-Calédonie en six mois, avec toujours l'enjeu, majeur, de l'avenir institutionnel à dessiner après les trois référendums. Quel premier bilan Gérald Darmanin tire-t-il de son déplacement ? Il était ce dimanche soir l'invité d'une édition spéciale dans les studios de NC la 1ère.

Thérèse Waïa et Françoise Tromeur •

>> "Ce qui compte, dit Gérald Darmanin, c'est que ce corps électoral soit désormais dégelé. On va évidemment faire quelques études au haut-commissariat et sans doute, fin août, nous mettre d'accord sur le modus operandi."

>> En effet, expliquait-il, "j'ai dit trois choses sur ce corps électoral :

1, il y a onze mille natifs, kanak ou non kanak, qui ne peuvent pas voter parce que les règles sont absurdes. Tout le monde a l'air d'accepter, y compris les indépendantistes, que ces onze mille personnes entrent dans le corps électoral des provinciales.

2, il faut qu'on regarde les choses désormais pour que la liste électorale des provinciales et la liste électorale des référendums puissent être plus simplifiées (…)

Troisièmement, que l'on passe d'un corps électoral figé à un corps électoral glissant. C'est-à-dire que des gens qui restent depuis un certain temps en Calédonie puissent voter. J'ai proposé sept ans. Les non indépendantistes avaient dit, dans quelques interventions, trois ans ou cinq ans. Les indépendantistes proposent dix ans."

>> "Aujourd'hui, les indépendantistes ont fait un grand pas puisqu'ils ont accepté l'idée de parler de ce corps électoral glissant, de faire rentrer des gens dans cette liste électorale qui était bloquée depuis très longtemps et qui était un scandale, et ils ont proposé dix ans."

>>"On a réussi à débloquer des situations, estime le ministre. Chacun, désormais, est d'accord pour discuter de l'ouverture du corps électoral pour les provinciales de l'année prochaine."

>> Gérald Darmanin annonce avoir demandé à ses interlocuteurs politiques calédoniens que "la prochaine fois que nous nous voyons, sans doute fin août, quand on les invitera à Paris, indépendantistes et non-indépendantistes, on puisse enfin tenir des trilatérales".

>> Une dernière séance de discussion avait lieu ce dimanche en fin d'après-midi, à Nouméa, au haut-commissariat. Comme annoncé, elle a eu lieu avec la délégation indépendantiste, dans le sillage de la rencontre bilatérale qui s'est tenue vendredi matin. La délégation de huit représentants indépendantistes vient de quitter le haussariat. Il a été question de la trajectoire institutionnelle du pays, du corps électoral. mais aussi de deux nouveaux points. L'un, amené par les indépendantistes, concerne l'identité kanak. L'autre, posé par Gérald Darmanin, porte sur l'axe indo-Pacifique.

Un rendez-vous suivi par Yvan Avril, ici en plateau filmé par Nicolas Fasquel :

[19h29] Bienvenue dans ce direct numérique consacré à l'entretien que Gérald Darmanin accorde aux médias calédoniens. Au terme de sa troisième visite en Nouvelle-Calédonie en seulement six mois, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer est reçu au sein des studios de NC la 1ère à Nouméa, dans le cadre d'une édition spéciale du journal télévisé.

Il sera interrogé par notre journaliste Thérèse Waïa ainsi que nos collègues Elise Washetine de Caledonia et Elizabeth Nouar de Radio Rythme bleu, sur le premier bilan à tirer de ce déplacement avec Jean-François Carenco, ministre délégué aux Outre-mer. Quatre jours dominés par la présentation des documents stratégiques que sont le bilan de l'Accord de Nouméa et l'audit de décolonisation, et par des réunions bilatérales dont la dernière se tenait au haut-commissariat en fin d'après-midi.