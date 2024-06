INFORMATIONS PRATIQUES. Plusieurs écoles de Dumbéa sont ouvertes, le pont aérien entre Magenta et Tontouta maintenu et le Médipôle rouvre ses consultations programmées

Le pont aérien continue entre l'aérodrome de Magenta et l'aéroport international de Tontouta ce jeudi. 14 écoles de Dumbéa sont ouvertes tandis qu'à Païta, elles restent fermées. Le Médipôle rouvre les visites et les consultations programmées. NC la 1ère passe en revue les informations pratiques du jeudi 27 juin.

Dumbéa ouvrira ce jeudi quatorze écoles publiques et en gardera quatre fermées. Celles de Bourail n'ouvriront pas avant lundi prochain, inclus. Même chose à Païta "jusqu'à nouvel ordre". Le pont aérien est maintenu le jeudi 27 juin. Et l'hôpital accueille de nouveaux les patients et les visiteurs. NC la 1ère liste les informations pratiques de ce jeudi 27 juin.



Des infos pratiques à suivre aussi ici.

Le pont aérien maintenu

Le pont aérien entre l'aérodrome de Magenta, à Nouméa et l'aéroport de Tontouta à Païta est maintenu pour ce jeudi.

Les établissements scolaires fermés ou bien ouverts

Les écoles publiques

À Bourail, selon la province Sud, pas d'ouverture d'école jusqu'à lundi 1er juillet, inclus.

À Dumbéa, toutes les écoles publiques étaient fermées ce mercredi. Mais à compter de jeudi 27 juin, 14 d'entre elles seront ouvertes aux horaires habituels, soit de 7h45 à 15h30, annonce la mairie (liste à consulter ici). En ajoutant que "tous les services périscolaires seront assurés : la garderie du matin (dès 6h30), la cantine et la garderie du soir (jusqu’à 16h30 uniquement)".

En revanche, "quatre établissements scolaires demeurent fermés jusqu’à nouvel ordre, car ils ont subi des dégradations importantes ou que les conditions de sécurité ne sont pas remplies. La continuité pédagogique est assurée pour ces écoles." Il s'agit de Jack-Mainguet, dans le centre urbain de Koutio, et des établissements scolaires du lotissement Jacarandas : Les Niaoulis, Louis-Benebig ainsi que le groupe scolaire Louise-de-Greslan / Jacarandas.

À Païta, toutes les écoles étaient fermées ce mercredi. Et ensuite ? Réponse par un communiqué de la mairie diffusé en fin de matinée. "En raison des récentes dégradations observées dans la ville et des difficultés de circulation engendrées, la sécurité de nos élèves et de notre personnel reste notre priorité absolue. Par conséquent, nous avons pris la décision de fermer toutes les écoles primaires et maternelles de la commune jusqu’à nouvel ordre."

À Nouméa, la mairie a fait savoir que les écoles suivantes restaient fermées : celles de la Vallée-du-Tir, celle de Nouville, celles de Rivière-Salée, celles de Ducos, celles de Montravel, mais aussi Adrienne-Lomont à Normandie, Guy-Champmoreau à Tuband, Mathilde-Broquet aux Portes-de-Fer et Albert-Perraud à Magenta aérodrome.

Au Mont-Dore, la plupart des écoles de la partie Sud restent fermées jusqu'à nouvel ordre (Rizière, Coccinelles, Briquèterie, Vallon-Dore, Dauphins). L'exception, c'est le groupe scolaire de Plum, qui a rouvert à ses élèves mercredi. Une sixième école publique mondorienne garde portes closes, le groupe scolaire de Saint-Michel.

La Caisse des écoles assure le service de cantine et de garderie (matin et soir) dans tous les établissements ouverts.

Une continuité pédagogique est proposée par les enseignants pour les élèves des écoles fermées. Les parents d’élèves sont invités à se renseigner directement auprès de la direction de l’établissement dans lequel est scolarisé leur enfant.

À Sarraméa, école fermée jusqu’à nouvel ordre.

À La Foa et Moindou, établissements fermés ce jeudi et vendredi.

Dans les collèges et lycées publics

En province Sud, selon le vice-rectorat, les collèges et lycées publics de Bourail, La Foa, Dumbéa et Païta restent fermés ce mercredi. Fermés aussi, à Nouméa, les collèges de Tuband, Kaméré et Rivière-Salée.

D'après la liste détaillée consultable ici, jeudi 27 juin est la date de reprise prévisionnelle des élèves pour les collèges publics Apogoti, Edmée-Varin à Auteuil, Francis-Carco à Koutio et de Bourail.

Il est question du lundi 1er juillet pour le collège de La Foa, le collège de Rivière-Salée (dont les élèves iront en cours à l'école Arsapin), le lycée Dick-Ukeiwë de Dumbéa et le lycée du Mont-Dore. Mais aussi, désormais, pour le collège de Boulari.

La date du lundi 8 juillet est évoquée pour le collège de Kaméré.

Fermeture jusqu'à nouvel ordre, pour des raisons de sécurité et de logistique, des établissements suivants : collège de Dumbéa-sur-mer, collège Jean-Fayard de Katiramona, collège Gabriel-Païta de Païta Nord, collège Louise-Michel de Païta Sud, collège de Plum au Mont-Dore, collège de Thio, collège Tuband et collège de Yaté.

Le vice-rectorat rappelle qu'en province Nord, pour des questions de sécurité et de logistique, tous les établissements du second degré (collèges et lycées) restent fermés, tant pour les personnels que pour les élèves. Des visioconférences sont organisées avec les personnels et une continuité pédagogique est mise en place selon les modalités prévues par l’établissement.

Aux îles, le seul collège public encore fermé, celui de La Roche à Maré, doit accueillir les élèves à partir de lundi 1er juillet.

Un numéro vert (gratuit) est mis à disposition par le vice-rectorat "pour répondre à vos questions concernant la scolarité de votre enfant". Cela concerne les collèges et lycées. Le 05 00 06 est accessible

de 8 heures à 11h30 et de 12h30 à 15 heures, du lundi au vendredi.

Dans l'enseignement catholique

Pour ce jeudi, la DDEC annonce la fermeture de ses établissements scolaires du premier et du second degré à La Conception au Mont-Dore, à Dumbéa, à Païta, à La Foa et à Bourail.

La vente d'alcool interdite, même pour les cavistes

Le haut-commissariat l'a annoncé lundi soir : "En raison d’un nombre important d’émeutiers alcoolisés, l’autorisation exceptionnelle de la vente d’alcool sous conditions par les cavistes est levée à compter du mardi 25 juin à 6 heures."

Le couvre-feu prolongé

Le couvre-feu reste en vigueur, sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Jusqu'au 1er juillet, il est interdit de se déplacer entre 20 heures et 6 heures du matin. Le transport et le port d’arme restent interdits.

Les transports

Air Calédonie



L'aérodrome de Lifou a été fermé, après une intrusion sur le tarmac et des dégradations ce week-end, à lire ici. Les vols sont annulés ce jeudi.

Les vols pour l'île des Pins sont également annulés.

Les rotations du "Seabreeze" en province Nord

La province Nord a informé que le Seabreeze partira de Koumac vendredi 28 juin, à 7h30 (convocation à 6h30). Escale à Vavouto, commune de Voh : convocation à 10 heures, départ à 11h30. Départ de Nouméa samedi 29 juin, à 8h30 (convocation à 7h30). Les personnes intéressées doivent se rapprocher de leur commune respective pour s'inscrire. Le transport est gratuit pour les passagers, il est pris en charge par la collectivité. Pour les autres questions, tél. : 87 28 00 ou 98 22 01.

Les navettes maritimes



Les horaires des navettes maritimes entre le Mont-Dore et Nouméa pour ce jeudi ont été diffusés par la province Sud. À nouveau, un message prévient : du vent d'est fort en rafale est prévu. Le dispositif est susceptible d’être interrompu si les conditions météorologiques ne permettent pas la navigation.

Les bus

Les réseaux Tanéo et du transport scolaire dans l'agglomération nouméenne maintiennent la suspension de leur service.

Le réseau Raï, non plus, n'a pas repris la circulation de ses bus en Brousse. Ils fonctionnent à Lifou.

La santé

Le Médipôle

Le Médipôle annonce la reprise des consultations programmées et des visites à l'hôpital. Les rendez-vous, consultations, interventions programmées et chimiothérapies sont assurés. Les visites reprennent aux horaires suivants : midi - 15h, sauf pour le pôle "mère-enfant", où seuls les parents sont autorisés.

Les conseils aux dialysés

Situation toujours compliquée pour les centres de dialyse. Les équipes rappellent à leurs patients les bons comportements à adopter, à lire ici.

L'alerte de la SIC sur les loyers

Dans un message sur sa page Facebook, la SIC alerte ses locataires quant à "une arnaque en cours impliquant une personne prétendant collecter les loyers pour le compte de la SIC au domicile des clients". Le bailleur social insiste, il "ne fait en aucun cas de porte-à-porte pour collecter les loyers à domicile". Les collectes ont lieu uniquement :

dans les points d'accueil actuellement ouverts situés au siège et à l'agence de la place (place des Cocotiers, galerie de Nouméa centre).

à l'occasion de permanences de proximité prochainement mises en place.

à distance par les modes de paiement en ligne (paiement par carte).

"En cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter sur notre numéro vert 050.444 ou par mail auprès de notre centre de relation clients crc@sic.nc". Plus de détails sur l'activité de la SIC ici.

Les autres services

À Païta

La mairie est ouverte au public mais elle prévient : "certains de nos services demeurent temporairement indisponibles. Avant de vous déplacer, nous vous recommandons de vérifier la disponibilité des services en contactant notre standard au 35 21 11 durant les heures d'ouverture habituelles." Par ailleurs, "jusqu'à nouvel ordre, la régie ne peut plus recevoir de paiements en espèces".

À Nouméa

La piscine municipale Henri-Daly de Rivière-Salée accueille à nouveau le public à partir de ce mercredi, a annoncé la mairie de Nouméa. Les horaires : lundi de 11 heures à 16 heures et du mardi au vendredi de 8 heures à 16 heures.

OPT

En raison d'un incident technique, la majorité des services en agence ne seront pas assurés à l'OPT, ce jeudi matin.