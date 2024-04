Olivier Pérès obtient sa libération sous contrôle judiciaire

Nouveau rebondissement dans l’affaire Pérès. Le chirurgien condamné en appel à quinze ans de réclusion, en avril 2023, sort de prison. Il avait été condamné pour le meurtre d’Eric Martinez en 2018. Sa demande de remise en liberté sous contrôle judiciaire a été acceptée ce mercredi 3 avril.

Julien Mazzoni (édité par Anne-Claire Lévêque) •

C’est un feuilleton qui tient en haleine la Nouvelle-Calédonie depuis bientôt six ans. Le docteur Olivier Pérès va quitter sa cellule du Camp est. Sa nouvelle demande de remise en liberté a été validée ce matin par la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Nouméa.

Le chirurgien de 66 ans avait été condamné en appel en avril 2023 à quinze ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son voisin, Eric Martinez, avec un fusil de chasse. Les faits s'étaient déroulés en 2018 sur le golf de Tina.

Parmi les pièces à conviction : ce fusil de chasse dont le canon a été scié. • ©Natacha Lassauce-Cognard

Après de multiples demandes de remise en liberté, toutes refusées jusqu'alors, Olivier Pérès aurait dû être transféré dans une prison métropolitaine en février dernier. Mais au dernier moment, l’ancien chef du service orthopédique du CHT avait refusé d’embarquer à bord de l’appareil qui devait l’emmener à Paris pour y être hospitalisé en attendant son pourvoi en cassation.

Sous contrôle judiciaire

Selon Me Aguila, son avocat, Olivier Pérès quitte sa cellule le temps de se faire soigner et que son état redevienne compatible avec la détention.D’ici là, il est placé sous contrôle judiciaire, et a interdiction de se rendre à Tina ou d’entrer en contact avec des témoins.

Son passeport a été saisi, il ne pourra donc pas quitter le territoire.

Olivier Pérès de nouveau entendu à la barre • ©Natacha Lassauce-Cognard / NC la 1ère

Selon son conseil, Me Aguila, le pourvoi en cassation d’Olivier Pérès aurait "d’excellentes chances d’aboutir, ce qui est très rare dans un procés d’assises". Dans ce cas, un troisième procès en assises se tiendrait, probablement à Paris, si l’état de santé d’Olivier Pérès le permet.