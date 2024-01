Le bilan définitif des accidents de la route 2023 sera validé en février par l’Observatoire de la sécurité routière de Nouvelle-Calédonie. Voici ce que révèlent, en infographies, les premiers éléments publiés.

Cinquante-et-un Calédoniens sont morts sur les routes en 2023. C’est moins qu’en 2022, où 70 décès avaient été enregistrés, un record à l’échelle des dix dernières années. Mais les données, que l’Observatoire de la sécurité routière de Nouvelle-Calédonie doit encore valider, montrent une hausse des blessés dans les accidents mortels. Soixante-huit personnes ont été blessées, soit un tiers de plus qu’en 2022.

C’est sans compter les victimes d’accidents routiers corporels, dont les données 2023 n’ont pas encore été consolidées et rendues publiques.

Qui sont les Calédoniens morts sur les routes ?

Proportionnellement au nombre d’habitants, ce sont les provinces Nord et des Îles qui sont le plus touchés avec respectivement 18 et 7 personnes tuées, ce qui correspond à près de 4 personnes tuées pour 10 000 habitants contre un peu plus d’une pour 10 000 habitants en province Sud.

Plus de la moitié des Calédoniens tués sur les routes en 2023 avaient entre 18 et 49 ans. Deux victimes étaient mineures. Les plus 30% restant avaient plus 50 et plus.

Les hommes ont été plus touchés que les femmes. Et plus de 70% des personnes décédées ont trouvé la mort à bord d’une voiture.

Non-port de la ceinture, vitesse et alcool en cause

Autre caractéristique des accidents mortels survenus en 2023 : ils ont principalement eu lieu le week-end. Aussi fréquemment en journée que la nuit. Seul le créneau horaire entre 3 heures et 6 heures se démarque avec deux drames enregistrés contre en moyenne 7 pour les autres créneaux de trois heures utilisés par l’observatoire pour établir ses statistiques.

En revanche, le non-port de la ceinture, la vitesse et l’alcool ont une fois de plus été identifiés comme étant un facteur déclenchant ou aggravant dans plus de la moitié des accidents mortels en 2023. L’absence de ceinture de sécurité a été relevée dans plus de 70% des cas. Une vitesse inadaptée dans plus de 60% des cas. Et dans 59% des faits, le conducteur en cause était en état d’alcoolémie.

Des chiffres toujours aussi alarmants. L’installation de radars mobiles et l’augmentation des contrôles routiers parviendront-elles à enrayer la tendance ? Il y a en tout cas environ quatre fois plus d’accidents mortels en Nouvelle-Calédonie qu’en France hexagonale où la législation est jugée plus sévère. À l’échelle des Outre-mer, la Nouvelle-Calédonie n’est pas mieux classée. En 2022, on y recensait un quart des accidents mortels comptabilisés en Outre-mer.