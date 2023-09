Ce qu'il faut savoir pour vivre la Coupe du monde de rugby depuis la Nouvelle-Calédonie

Pour la première fois de son histoire, la France accueille la Coupe du monde de rugby en intégralité sur son territoire. Coup d’envoi ce vendredi 8 septembre au Stade de France, à Paris. Samedi matin à l'heure de la Nouvelle-Calédonie. Récapitulatif.

Cécile Rubichon (avec Mathieu Ruiz Barraud) •

A vos agendas ! Du très attendu match d'ouverture entre le XV de France et la Nouvelle-Zélande le 8 septembre, à la grande finale du 28 octobre, 48 rencontres se dérouleront dans l'Hexagone pour la Coupe du monde de rugby. La première organisée en intégralité sur le territoire français. En 2007, les matchs avaient été partagés avec l'Ecosse. Et en 1997, la France avait été partenaire du Royaume-Uni.

Quatre ans après le troisième sacre de l'Afrique du Sud, au Japon, 20 nations sont dans les starting-blocks. Elles joueront dans neuf stades. Plus de 2 millions de visiteurs sont attendus.

1 Le calendrier des matchs

Les phases de poule se terminent le 8 octobre, un mois après le début de la compétition. La France est dans la poule A avec la Nouvelle-Zélande, l'Italie, l'Uruguay et la Namibie. La poule B est composée de l'Afrique du Sud, l'Irlande, l'Ecosse, Tonga et la Roumanie. La poule C du Pays de Galles, de l'Australie, de Fidji, de la Géorgie et du Portugal. Et la poule D de l'Angleterre, du Japon, de l'Argentine, des Samoa et du Chili.

Les All Blacks ne sont plus invincibles, même s’ils restent des légendes. Pierre Forest, vice-président de la ligue calédonienne de rugby

Chaque équipe jouera quatre matchs. La France affrontera la Nouvelle-Zélande le 9 septembre, heure de Nouvelle-Calédonie, à Saint-Denis. L'Uruguay le 15 septembre, à Lille. La Namibie le 22 septembre, à Marseille. L'Italie le 7 octobre, à Lyon.

Le calendrier complet est à retrouver ici.

L'équipe de France, qui a remporté le dernier tournoi des Six Nations, fait partie des favoris, même si elle n'a jamais gagné de Coupe du monde, contrairement aux All Blacks. Ces derniers "ne sont plus invincibles, même s’ils restent des légendes", rappelait Pierre Forest, le vice-président de la ligue calédonienne de rugby, invité de la matinale ce vendredi.

L'Afrique du Sud et l'Irlande le sont aussi à ses yeux. Mais le tirage au sort en a voulu ainsi : seules deux de ses quatre équipes favorites iront jusqu'en phases finales.

2 Six joueurs ultramarins sélectionnés

Fabien Galthié, sélectionneur de l’équipe de France, a retenu 6 rugbymen ultramarins sur les 33 joueurs qui affronteront les meilleures équipes du monde. Quatre sont originaires du Pacifique : Sipili Falatea, Peato Mauvaka, Romain Taofifenua et Yoram Moefana. Un des Antilles : Jonathan Danty. Et un de La Réunion : Louis Bielle-Biarrey.

Samedi, Yoram Moefana sera sur le terrain face aux All Blacks. Il a joué en Nouvelle-Calédonie jusqu'à ses 13 ans. Le territoire compte environ 1 100 licenciés et une dizaine de clubs. Comme à Wallis-et-Futuna et Saint-Pierre-et-Miquelon, la densité des clubs par habitant est supérieure à la moyenne nationale. Le taux de féminisation également.

"Il y a un potentiel recherché ici", à tous les postes désormais, confirme Pierre Forest. Il se verra sur les t-shirts : les joueurs ont en effet pu choisir d'afficher le logo de leur club d'origine. Une manière de reconnaître le travail et l'apport des bénévoles et des encadrants.

3 Où regarder ?

En Nouvelle-Calédonie, il faudra se coucher tard et/ou se lever tôt pour suivre la Coupe du monde. Les matchs de rugby durent en général 80 minutes, deux mi-temps de 40 minutes. Vingt-neuf seront diffusés en direct sur NC la 1ère.

Parce qu'un "match de rugby, ça se partage", trois fans zones ont par ailleurs été mises en place par la ligue calédonienne de rugby.

À lire aussi >>> Coupe du monde de rugby 2023 : où suivre les matchs en Calédonie ?

La ville de Nouméa a également installé un écran géant à hauteur du centre commercial Les Quais. Les rencontres qui commencent à 6 heures pourront aussi être visionnées au marché de Boulari, au Mont-Dore. Et plusieurs bars se sont organisés pour accueillir les spectateurs.