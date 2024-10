La route du Mont-Dore reste à horaires dans la traversée de Saint-Louis au moins jusqu’au 28 octobre

Le retour en classe et en cours pour les habitants du Mont-Dore et de Yaté va devoir composer avec une route toujours à horaires à travers Saint-Louis. Après deux semaines d’ouverture partielle sous haute surveillance des gendarmes, le dispositif est maintenu jusqu’au 28 octobre, au moins, annonce un nouvel arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

La traversée de Saint-Louis sera-t-elle ouverte, ou fermée, à la rentrée des vacances ? La réponse à cette question qui concerne des milliers de Calédoniens se trouve sur le site du haut-commissariat : les deux, annonce un nouvel arrêté de circulation pris par le haussaire, Louis Le Franc, vendredi 18 octobre. Jusqu’au lundi 28, les “verrous” de gendarmerie vont continuer à être levés chaque jour, de 6 heures à 10 heures et de 14 heures à 18 heures.

Verrous à Saint-Michel et La Coulée

En dehors de ces créneaux horaires, la circulation motorisée demeure interdite, sauf pour les secours ou “en cas de déplacement pouvant être justifié par des motifs tenant à l’urgence d’une situation médicale ou familiale”. Qu’on arrive de la tribu de Saint-Louis, de la partie Sud du Mont-Dore ou de Yaté, on ne passe qu’à pied ou à vélo. Les points de contrôle sur la RP1 restent situés à Saint-Michel, à hauteur du Thabor, et à La Coulée, en bord de rivière.

La traversée de la tribu de Saint Louis se fait sous forme de convois de plusieurs véhicules, encadrés par les forces de l'ordre. • ©Ismaël Waka-Ceou / NC La 1ère

En attendant le feu vert

C’est là que les véhicules s’avancent et patientent en attendant le feu vert donné par les forces de l’ordre, parfois longtemps et parfois non selon le nombre de candidats au passage. Depuis le samedi 5 octobre, les services de l’Etat tentent ainsi un retour des automobilistes à travers Saint-Louis, après environ cinq mois de blocages liés aux émeutes, de violences puis de fermeture pure et simple tant la sécurité ne semblait pas garantie.

>> LIRE AUSSI : Comment la gendarmerie sécurise les convois dans la traversée de Saint-Louis

Encore des incidents

Cet essai de reprise se déroule sous forme de convois, avec un accompagnement massif des gendarmes. Lequel n’a pas empêché plusieurs incidents, parfois graves, de types car-jacking et caillassages. Un entrepreneur du Mont-Dore Sud raconte ainsi comment, ce jeudi 17 octobre, il a subi des jets de pierre à hauteur de Saint-Louis, qui ont endommagé son pare-brise et brisé une vitre latérale.

C’est quand même dommage d’aller au travail et de revenir du travail en se disant : ‘On va risquer de se prendre une pierre, et peut-être mourir, parce qu’on emprunte une route.’ Un habitant du Mont-Dore victime de caillassage

“Entre deux groupes de gendarmes”

“Ça nous est arrivé entre deux groupes de gendarmes”, a raconté Bertrand Neuville à une journaliste de NC la 1ère repassée en sens inverse avec lui. “Des gars étaient sur le bord de la chaussée. J’ai compris pourquoi la voiture avait ralenti devant le camion et tout de suite, ils nous ont bombardé de cailloux.” Le conducteur a porté plainte. D’autres véhicules auraient été caillassés jeudi matin, selon l’Association citoyen mondorien.

C'est inacceptable mais nous sommes mobilisés pour tenter de mettre fin enfin définitivement à cette situation. François-Noël Buffet, ministre des Outre-mer, le 18 octobre 2024

Rencontre avec l’entourage du ministre

Alors que le nouveau ministre des Outre-mer se trouvait en Calédonie, des représentants d’ACM ont été reçus vendredi, par sa directrice de cabinet. À l’issue de cette rencontre, pas de réponse concrète, selon les responsables de l’association. Contactée par NC la 1ère, la gendarmerie a dit ne pas souhaiter s’exprimer sur les sujets. Les autorités judiciaires ont, elles, répondu qu’aucun fait ne leur avait été rapporté.

Le reportage de Marion Thellier

Caillassage à Saint-Louis : une victime témoigne • ©NC la 1ère

Les navettes maritimes maintenues

En parallèle de la route qui reste à horaires, le dispositif de navettes maritimes reste assuré, entre le Vallon-Dore, Port-Moselle à Nouméa et Port-Boulari.