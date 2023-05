Nouvelle campagne de pêche au requin à Nouméa : baignade et activités nautiques interdites jusqu’au 24 mai

Une deuxième campagne d’abattage de tigres et de bouledogues a débuté ce lundi. La mer est inaccessible pendant dix jours à Nouméa.

Caroline Moureaux •

C’est reparti pour dix jours sans baignade et sans activités nautiques à Nouméa. Comme prévu par la mairie de Nouméa, une nouvelle campagne d’abattage de requins tigres et bouledogues a débuté ce lundi 15 mai.

Cinq jours de "régulation" durant lesquels les services concernés (ville de Nouméa et sécurité civile) vont pêcher les spécimens de squales concernés tout autour de la capitale et cinq jours de "sauvegarde" avant d’autoriser à nouveau les Nouméens à retrouver (en partie) la mer.

Pas d’activités ni de baignade

Jusqu’au 24 mai, toutes les activités nautiques sont donc interdites à Magenta, Sainte-Marie, le Château-Royal, l'Anse-Vata, l'île aux Canards, l'îlot Maître, la baie des Citrons et le Kuendu beach. La baignade elle, reste interdite jusqu’à la fin de l’année. À noter que la zone de baignade surveillée récemment autorisée par la mairie à la baie des Citrons ne sera pas accessible non plus pendant ces dix jours de campagne.

Neuf campagnes prévues

Pour rappel, la mairie de Nouméa a prévu neuf campagnes d’abattage de requins tigres et bouledogues pour 2023. Elles se dérouleront selon le calendrier ci-joint, à raison d’une fois par mois jusqu’en décembre.

À chaque fois, baignade et activités nautiques seront interdites durant dix jours.

Durant la dernière campagne, en avril, pas moins de 26 squales ont été abattus, 19 requins-tigres et 7 requins-bouledogues.

Que dira le tribunal administratif ?

Reste une question en suspens : le tribunal administratif doit se prononcer fin juin sur l’interdiction de baignade édictée par la mairie de Nouméa jusqu’au 31 décembre. L’arrêté a été attaqué par un habitant de la ville et le rapporteur public a demandé l’annulation du texte. Réponse le 22 juin.