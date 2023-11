TEMOIGNAGES. Autorisation de baignade à Nouméa : "Ça va être un bonheur de revenir sur la plage"

Après l'annonce de la réouverture à la baignade sur les plages et les îlots de Nouméa, les 6 et 8 décembre, les habitants de Nouméa ne cachent pas leur enthousiasme.

À l'aube des vacances d'été, cette réouverture des plages est vue comme une aubaine. Assise sur un banc face à la mer, à l'Anse-Vata, Marie-Denise ne cache pas son enthousiasme, en apprenant la réouverture de la plage du Château-Royal, le 8 décembre. "J'ai les enfants qui se baignaient souvent ici. Mais là, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas venus, ça va être un bonheur de revenir sur la plage."

Devant les deux hôtels Méridien et Château-Royal, les plages sont souvent bondées, en période de vacances scolaires. C'est là qu'un filet provisoire, celui qui est actuellement à la baie des Citrons, sera installé pour sécuriser la baignade.

Non loin de là, du côté de la baie des Citrons, la barrière anti-requins sera elle aussi définitivement installée et la baignade, autorisée le 6 décembre (seule la plage du Château-Royal ouvre le 8 décembre).

Autre annonce d'envergure : pour le reste des plages de Nouméa, il sera aussi possible de se baigner "aux risques et périls des usagers", prévient la mairie de Nouméa. Ce qui veut dire que l'île aux Canards, les plages de Magenta et du Kuendu Beach ainsi que l'îlot Maitre sont aussi rouvertes !

"J'ai la phobie des requins"

"Ça fait vraiment plaisir, ça fait des mois que ça dure. Dans un endroit pareil, c'est un peu compliqué de ne pas pouvoir se baigner, je suis enchantée que ma plage préférée du Méridien soit réouverte", lance Laurence, qui profite du soleil ce jeudi 30 novembre.

Et le risque requin ? "On a toujours un petit œil derrière la tête, quand même", lance Laurent, avec un petit rire. "J'ai la phobie des requins. On est dans leur environnement, on doit s'adapter", renchérit Andréa qui a tout de même de l'eau jusqu'à la taille, vu les températures estivales. Phobie ou pas, la plupart des Nouméens ne s'empêcheront probablement pas de se baigner dans les eaux bleues du lagon dès le 6 ou le 8 décembre.

D'autres témoignages dans ce micro-trottoir de Cédric Michaut

