Violences entre jeunes de Maré et de l’île des Pins : sur le chemin du pardon

Un geste de pardon est en préparation entre parents d’élèves de Maré et de l’île des Pins. Un geste après l’agression brutale et violente d’un homme originaire de Kunié, il y a deux semaines au Mwâ Kââ à Nouméa, et les violences qui ont suivi.

Les parents d’élèves de Nengone se sont rendus ce samedi 16 mars à l’île des Pins. Ce déplacement a permis d’établir un premier contact avec les parents de Kunié. Des violences après l’agression au Mwâ Kââ Ce geste était nécessaire afin de permettre aux élèves originaires de Maré de reprendre les cours, lundi 18 mars. De nombreux jeunes scolarisés dans le secondaire à Nouméa et à Bourail ne se sont pas rendus dans leurs établissements scolaires pendant une semaine, par crainte de représailles. Ils avaient été pris pour cible suite à l’agression violente d’un homme originaire de l’ile des Pins, il y a deux semaines au Mwâ Kââ. Une agression filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Les agresseurs étaient des jeunes originaires de Maré. Vers une cérémonie du pardon Pour tenter d’apaiser la situation, parents de Nengone et parents de Kunié avaient chacun de leur côté organisé des réunions. L’heure est donc au pardon. Après le déplacement des parents de Maré à l’Ile des Pins ce samedi, d’autres démarches vont suivre avant la cérémonie du pardon, avec le concours des coutumiers.

