L'élection de Miss Nouvelle-Calédonie 2024 annulée à cause des tensions sur le Caillou

Le Comité Miss Nouvelle-Calédonie a décidé d'annuler l'élection cette année, en raison des émeutes qui secouent le Caillou depuis le 13 mai.

Ce n'était pas arrivé depuis 2009 selon le Journal des Femmes, mais les violences qui ont éclaté en Nouvelle-Calédonie le 13 mai dernier ont poussé le Comité Miss Nouvelle-Calédonie à annuler l'édition 2024. Les émeutes ont fait au moins neuf victimes en un mois et causé d'énormes dégâts dans le Pays. L'annulation de l'élection Miss Nouvelle-Calédonie 2024, aussi "anecdotique" soit-elle, fait partie des nombreux dommages collatéraux entraînés par ce conflit social d'envergure, tel que le relate NC La 1ère.

"En raison du contexte actuel sur notre archipel, nous sommes contraints de renoncer à organiser l’élection Miss Nouvelle-Calédonie 2024" écrivent les organisateurs dans un communiqué du 21 juin. Le même jour, Temanava Domingo est élue Miss Tahiti 2024, première miss régionale sélectionnée d'office pour concourir à Miss France 2025. La Nouvelle-Calédonie n'aura pas d'ambassadrice de charme cette année, tout comme elle n'a pas eu de relais de la flamme, ni de délégation au festival des arts du Pacifique...

"Une décision prise à contrecœur en concertation avec Miss France Organisation" précise le Comité Miss Nouvelle-Calédonie, qui espère un "retour au calme" et "la sérénité."

Que de rebondissements pour Miss Nouvelle-Calédonie 2023, qui avait été élue trois semaines après l'événement, suite à une erreur de comptage des votes. L'affaire avait fait grand bruit. Le bon côté, c'est qu'Emma Grousset va pouvoir profiter d'une année de règne supplémentaire.

Cet événement populaire est pourtant un incontournable en Calédonie, tout comme il l'est en Polynésie. Dans son communiqué, le Comité en profite pour faire passer un message : "l’élection Miss Nouvelle-Calédonie est le symbole de la fraternité, de l’élégance et la multi-culturalité dont nous prônons chaque année les valeurs et espérons que celles-ci puissent être de retour rapidement à l’égard de tous. Nous avons une pensée pour tous nos partenaires qui ont été touchés de près ou de loin par la situation. Sans eux, nous ne pouvons organiser un événement d’une telle ampleur et nous les remercions pour leur soutien inconditionnel chaque année."

L'élection de Miss France 2025 est prévue le 19 octobre à Liévin dans le nord de l'hexagone. La gagnante succédera à Ève Gilles.