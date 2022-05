Actu des associations : conférence sur le marronnage organisée par l'association Synergie Outre-mer et le collectif Africa Cinquante

Synergie Outre-mer et Africa Cinquante Lyon ont organisé le 9 mai 2022 une conférence-débat dans le cadre des commémorations de l’abolition de l’esclavage sur le thème du marronnage afin de mettre en lumière ces résistants oubliés de l’histoire. Retour sur ce moment avec l'Actu des Assos.

Une conférence-débat animée par Konyah Tafarup intitulée "Le marronage dans toutes les Amériques".

Revivez ce moment avec l’Actu des Assos (KLB Production/FTV) ↓

Présentation des organisateurs

L’association Synergie Outre-mer présidée par Jacqueline Bonnet a pour ambition d'œuvrer dans l'intérêts des Ultramarins de la région Auvergne Rhône-Alpes.

L'association est tournée vers la promotion de l'écologie en Outre-Mer et en France hexagonale.

Le collectif Africa Cinquante Lyon représenté par Christophe Amany, a pour but d'assurer la coordination et la promotion des associations de cultures de l'Afrique, de la Caraïbe, de l'Océan Indien et amis dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Sa devise est : "Seul on va vite, ensemble on va plus loin".

Contacts des associations :

Contact Synergie Outre-mer :

synergie.outremer@gmail.com

https://www.facebook.com/wakeupwestindies

Contact Collectif Africa Cinquante Lyon

contact@africa50lyon.org

https://www.facebook.com/africacinquantelyon

L'actu des assos

Mettre en lumière les initiatives des nombreuses associations des Outre-mer présentes dans l'Hexagone, c'est l'objectif de ce rendez-vous hebdomadaire du portail des Outre-mer.