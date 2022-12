Actu des assos : 18e édition de "La Plume antillaise et d'ailleurs" organisée par l'APTOM

Le Samedi 26 Novembre a eu lieu le Salon du Livre "La Plume Antillaise et d'ailleurs". Cet événement organisé par l’APTOM s'est déroulé à l'Auditorium de l'Hôtel de Ville de Paris. Retour en images avec l'Actu des assos.

L’association APTOM organise depuis 19 ans "La Plume Antillaise et d’Ailleurs", un forum littéraire où les écrivains d’Outre-mer et d’ailleurs viennent présenter leurs ouvrages et rencontrer le public pour des séances de dédicaces. Le forum avait cette année pour thèmes les bienfaits de la lecture et les rouages de l’édition. Une remise de prix a eu lieu.

Ce rendez-vous annuel demeure une belle opportunité de rencontres et d'enrichissements mutuels pour l'APTOM (association qui regroupe les agents originaires des Départements d'Outre Mer et de Métropole, en activité ou en retraite du Groupe La Poste et de France télécom).

Le prix littéraire de "La plume antillaise et d'ailleurs", a été décerné à Daniel Illemay pour "Fulgurances tropicales" paru aux éditions Idem.

Chantal Clem a reçu le Trophée coup de cœur de l'Association APTOM pour son premier roman "Moi, Lumina Sophie" paru chez Owen Pusblishing.

Revivez ce moment avec l'Actu des Assos

Présentation de l'association :

L’association APTOM regroupe les agents originaires des Départements d’Outre-mer et de Métropole, en activité ou en retraite, du Groupe La Poste et du Groupe France Télécom.

Elle organise différentes manifestations telles que des dîners dansants, tables rondes et des sorties propres à vaincre l’isolement et elle vient en aide à ses adhérents à jour de ses cotisations dans des circonstances exceptionnelles telles que maladie grave, opération grave ou décès.

Elle accorde dans certaines conditions une participation financière exceptionnelle lors de la rentrée scolaire à ses adhérents.

Pour contacter l’association

La page Facebook de l'association est accessible ici

Vous pouvez leur envoyer un mail à l'adresse suivante : aptom.dom@gmail.com

ou les joindre par téléphone au : 06 71 04 88 30

