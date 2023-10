Alan Jean, un jeune entrepreneur martiniquais de 12 ans honoré du titre d'"ambassadeur des solutions"

Fondateur de l’entreprise "citron Frais", Alan Jean, 12 ans, a été honoré ce samedi 28 octobre du titre d’ambassadeur des solutions lors de la "semaine l’Afrique des Solutions" au Port-Marly, en région parisienne. En 2024, le Martiniquais devrait entamer une tournée sur le continent africain afin de présenter son entreprise de jus et inspirer d’autres jeunes.

Samuel Piqueur •

Invité de la "Semaine l’Afrique des Solutions ", Alan Jean a été honoré ce samedi du statut d’ambassadeur des solutions. Âgé de 12 ans, le jeune Martiniquais originaire de la commune de Ducos a créé son entreprise "Citron Frais" en 2021 et il ne s’imaginait pas vivre une telle ascension. "Je n'ai jamais cru que je serai parti en France pour présenter mon entreprise, je pensais juste rester en Martinique pour vendre mes citronnades ", dit-il tout timidement.

Mis à l’honneur dans cet évènement essentiellement tourné vers le continent Africain, le jeune Martiniquais s’est fait connaitre via les réseaux sociaux. Rapidement, les organisateurs de cette manifestation ont été impressionnés par sa précocité et on voulut utiliser son image pour véhiculer un message. "Nous voulons amplifier les initiatives positives de l’Afrique. Oui, il y a des problèmes, mais c’est aussi un continent de solution. […] c’est pourquoi nous avons voulu mettre à l’honneur Alan Jean. À 10 ans, il a réussi à valoriser le citron naturel de la Martinique. Il fait partie de ces gens qui innovent, essayent et réussissent", déclare Léonce houngbadji, organisateur de l’évènement.

Une tournée sur le continent africain prévue pour 2024

Fils d’entrepreneur, le jeune garçon scolarisé en classe de 6ᵉ a su très tôt qu’il voulait entreprendre. Influencé par la culture américaine, notamment les séries et dessins animés qu’il regardait, c’est en 2021 qu’Alan a décidé de lancer son entreprise. Au plus grand bonheur de sa mère, Laurie, qui le suit dans toutes ses aventures. "C’est un honneur pour nous de vivre cette grande opportunité. […] Là aujourd’hui, nous sommes invités et mis à l’honneur par la communauté africaine, c’est aussi une chance pour lui. Je suis fière de ce qu’il réalise", témoigne-t-elle.

À la suite de cet évènement tourné sur l’entrepreneuriat, le jeune Alan devrait être invité dans le cadre d’une tournée sur le continent africain en 2024. "L’objectif est qu’il aille à la rencontre d’autres jeunes sur le continent, pour parler de son travail, sa détermination et sa résilience. Le but est qu’on ait d’autres Alan Jean en Afrique", informe Léonce houngbadji

Créée en 2021, l'entreprise de citronnade d'Alan Jean va lui ouvrir les portes de l'Afrique en 2024. • ©Laurie Lienafa

En attendant, Alan Jean profite de son séjour en région parisienne pour découvrir des lieux historiques. Dans l’avenir, le jeune Martiniquais aimerait réussir à exporter ses produits en "Europe et en Afrique", et pourquoi ne pas commencer dès aujourd’hui, avec l’exposition médiatique que lui offre cet évènement.