Arc de Triomphe 2024 : "Top Courses" guide les auditeurs des radios 1ère en Outre-mer

Ce dimanche 6 octobre, l'hippodrome de Longchamp accueillera le prestigieux Prix de l’Arc de Triomphe, un rendez-vous incontournable pour les passionnés de courses hippiques. Afin de permettre aux amateurs de l’Outre-mer de vivre pleinement cet événement, une édition spéciale de Top Courses a été enregistrée par Pascale Rémond-Lamie et Jack Vautrin. Ils y dévoilent leurs pronostics et partagent leur favori pour cette édition 2024 de l’Arc.

Les meilleurs chevaux du monde se retrouvent ce dimanche 6 octobre 2024 à l’hippodrome de Paris-Longchamp pour disputer le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, une course de Groupe 1, sommet de l’excellence des courses hippiques. Lors de cette 103e édition, seize pur-sang anglais s’élanceront sur le mythique parcours de 2.400 mètres pour tenter de décrocher le prestigieux titre de champion du monde du galop.

Après le triomphe du français Ace Impact l’an dernier, les prétendants devront faire preuve de vitesse et d’endurance, car il leur faudra un peu plus de deux minutes, à près de 60 km/h, pour tenter de ravir le Graal. Avec une dotation de 5 millions d’euros, le vainqueur et son entourage empocheront la coquette somme de 857.000 euros. Un spectacle palpitant s’annonce, où légende et performance se mêlent pour écrire une nouvelle page de l’histoire de l’Arc.

Sosie, le numéro 13 au premier rang

Le cheval Sosie, entraîné à Chantilly par André Fabre, détenteur du record de huit victoires dans l'épreuve, est le grand favori de nos pronostiqueurs pour ce Qatar Prix de l’Arc de Triomphe. Sosie appartient à l'écurie Wertheimer & Frère, bien connue également pour être propriétaire de la célèbre maison de couture Chanel. "Tout se déroule parfaitement pour Sosie. Ses victoires dans le Grand Prix de Paris et le Qatar Prix Niel font de lui le meilleur trois ans français sur cette distance," déclare Pierre-Yves Bureau, manager de l’écurie. "Il lui reste à prouver qu'il est tout simplement le meilleur !"

Le cheval sera monté par Maxime Guyon, triple Cravache d’Or, qui rêve de décrocher son premier Arc. Une victoire tant attendue pourrait être à portée de main cette année.

Quinté du 6 octobre 2024 (Longchamp – Arc – 5e course)

13 SOSIE

12 DELIUS

3 FANTASTIC MOON

et 5-9-14-16-7

En cas de non-partant : 8 MARQUISE DE SÉVIGNÉ.





Émission spéciale

Les auditeurs des radios 1ère en Outre-mer, passionnés de courses hippiques, pourront affiner leurs pronostics grâce à l'émission spéciale "Top Courses – Arc de Triomphe" diffusée dans les territoires ultramarins.

Pascale Rémond-Lamie et Jack Vautrin ont rencontré des acteurs clés de cette épreuve mythique, mettant en lumière les meilleures chances françaises et étrangères. Une personnalité de renom y dévoilera son coup de cœur pour l'édition 2024 de l’Arc.

Le départ du grand prix de l'Arc de Triomphe est fixé à 16h05 (heure de Paris) dimanche 6 octobre 2024.